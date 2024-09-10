劉德華巡演4度發生意外！老婆朱麗蒨也嚇壞：還好他拍過戲反應快

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▲劉德華在上海演唱會滑跪，差點直接滑出升降台，膝蓋已經懸空。（圖／微博）

▲向太與朱立蒨對話，朱立蒨看到影片也驚嚇的說：「還好（劉德華）是拍過戲的，有身手反應」。（圖 / 微博）

▲劉德華廣州場演唱會升降舞台故障，出現搖晃、傾斜的驚險畫面。（圖／微博）

▲歌迷衝上舞台想接觸劉德華，劉德華雖然有些驚訝但還是向前跟他握了手。（圖／微博）

▲劉德華深圳演唱會舞台上出現大洞，他當場踩空重摔，一度趴倒在地。（圖／微博）

劉德華2024巡迴演唱會《今天…is the Day》今年7月開跑後意外頻傳，除了昨（9）日在深圳場發生踩空重摔的事件以外，其實劉德華在上海、廣州、南京的演唱會上也都有發生意外，包含滑跪差點飛出4米高的舞台事故，影片讓老婆朱麗蒨也看得心驚膽戰；她私下跟向華強老婆陳嵐聊天時更驚呼：「還好是拍過戲的，有身手反應，如果是歌手真的掉下去了」。劉德華巡迴演唱會7月5日開跑後，第一站在上海，一連唱了6場，吸引數萬粉絲朝聖。但演唱會第一天就發生意外，劉德華在演唱歌曲〈練習〉時，和女舞者有一段表演設計，劉德華被舞台升高到4公尺處，他滑跪奔向下方的女舞者，竟差點「滑出舞台」。只見劉德華緊急用手扶住地板煞車，但他雙膝已經懸空，差點就掉了下去，驚險萬分。事後劉德華也跟粉絲道歉，表示自己不該做出如此危險的舉動，「我也沒想到這麼滑，我心裡也怕怕的」，承諾之後會改進，不再冒險。影片曝光後，和劉德華交情深厚的向太陳嵐也趕緊傳訊息詢問華仔有沒有怎樣？劉德華說自己「改了」，老婆朱麗蒨也回覆向太：「還好（劉德華）是拍過戲的，有身手反應，如果是歌手真的掉下去了」。劉德華第2站巡演去到廣州，7月18日演唱會第一天，舞台又發生意外。只見劉德華站在升降台上演唱〈忘情水〉，升降台要下降時卻突然傾斜晃動，劉德華見狀立刻穩住身體，趕緊離開升降台並回頭查看，結果升降台發生閉合問題，還壓碎了舞台一角、發出聲響，讓歌迷尖叫連連，也讓劉德華有些尷尬。劉德華當下耐心安撫歌迷，「等一下，小心了呀，因為剛剛出現了一點點…不緊張，我們給他一分鐘，檢查一下是什麼事，可以嗎？ 」接著劉德華又撿起掉落的舞台碎片往旁邊丟，避免表演時踩到，臨場反應非常完美。劉德華巡演第4站在南京青奧體育公園體育館，8月5日進行南京站最後一場表演，疑似有歌迷捨不得劉德華要離開，居然在劉德華擦汗喝水的空檔衝向舞台，要跟劉德華進一步接觸。華仔當下雖然有嚇到，但他也蹲下來跟這名瘋狂粉絲握手，接著粉絲就被數名保全直接抬走，讓台下觀眾看傻。劉德華見狀擔心粉絲會受傷，還立即向保全人員喊話：「等一下，等一下，不要這樣抬，嘿！不要這樣抬，先讓他站起來，慢慢喔！」全程非常溫柔，絲毫沒有動怒。後來劉德華還中斷表演去後台查看情況，再上台後也理性的對台下粉絲說：「你們不要再有這種狀況，我看了…也跟他們（保全）說了，就是他（粉絲）失控，所以我希望就是…他會好好的」。而劉德華巡演最近一次發生意外就在昨日，昨晚是深圳場的最後一天演唱會，他演唱歌曲〈男人哭吧不是罪〉，沒注意到舞台上的黑洞，走過去時左腳直接踩空，整個人摔向地面。幸虧劉德華眼疾手快用手撐住地板，才沒有撞到頭，他起身後也趕緊安撫歌迷：「現在我手指受傷了，不好意思，是我不小心，以後不會，我答應大家，我以後不會」。不少網友看到影片痛批主辦單位怎麼會放任這麼大的疏失出現，但也有現場觀眾指出，那個升降台下降是為了讓樂手登台，劉德華彩排時應該也知道此事，可能是唱的太投入了才沒注意到。許多人擔心62歲的劉德華身體狀況，紛紛勸他小心一點，「老大，注意安全」、「這情商可真夠高」、「天啊！要注意安全」、「一定要平平安安的」。