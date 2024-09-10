《人生清理員》直衝Netflix排行冠軍　宋芸樺飆車鳳小岳罵三寶

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▲鳳小岳（中間）罵宋芸樺（右）是馬路三寶。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》首週播出Netflix霸榜TOP1，觀眾認證最愛看的台劇。（圖／果陀娛樂提供）

《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、蔡嘉茵、黃冠智、陸奕靜等演員主演，首集更邀來導演鄭有傑客串演出。首週第一、二集播出，開場就讓觀眾見識到「特殊現場清理員」的工作難度，這回一播出就入榜Netflix第一名，劇中宋芸樺飆車，讓鳳小岳害怕罵她是馬路「三寶」本人。得知首播好成績，宋芸樺開心說：「謝謝因為這部戲讓更多人看到社會上有默默的一群人一直在努力著。」此外，劇中是清理員們溫暖橋樑的蔡嘉茵得知好成績後興奮表示：「流了一加侖的汗，值得了！」她原本擔心這樣的題材觀眾會不會比較不容易接受，沒想到可以直接霸榜。導演陳大璞透露拍攝時最困難的地方在於案件很多、場景很多，每次光進場、撤場就要花很多的時間：「所有的場景都必須打造兩種，來作為前後對照的依據。」所以絕大部分的場景都是一個乾淨的、一個髒亂的，來呈現整理前後的狀態，每次拍攝都是極大工程。對於故事的寫實性，製作人楊凱婷認為一直以來在台灣社會，死亡都是很禁忌的話題：「從小到大的教育，都沒有人教導該如何學習告別，直到有天死亡發生了，才去認真面對道別。」她希望這部戲可以把這個問題拋出來，跨出那一步、開口討論這件事情，才不會導致後續的遺憾。此外，首週的親情戲也逼出觀眾淚水，飾演宋芸樺父親龍哥的金士傑，在劇中感嘆：「我現在不是一隻腳踩進棺材，是半個人都進去了。」並要宋芸樺去自己所開設的清潔社上班，看看別人如何辛苦度日，才不會身在福中不知福。兩人疏離的互動中，切中許多家人間難以言喻的情感，金士傑所說的這句話更是許多父母年老後，不敢表露的心聲。劇情感人之外，宋芸樺與鳳小岳的互動激起不少笑點火花，其中宋芸樺開車橫衝直撞的一幕，顧不得身旁演出父親的金士傑已嚇呆，讓鳳小岳在劇中連問：「請問令千金有駕照嗎？」直言她就是「馬路三寶本人」。實際上拍攝當下是由拖板車協助，宋芸樺只要擺動姿勢即可，她笑說：「如果真的要本人開車的話，可能需要拍三個禮拜！」影集《人生清理員》描述專門從事特殊現場清潔的「明日清潔社」，五位清潔社成員們的故事，透過走入一個個現場，清掃逝者留下的空間，清理家屬心中的遺憾，也照映出主角們各自內心深處的糾結難題。即日起公視每週六晚間9點播出2集 ，Netflix、Hami Video 每週六晚間10點更新上架，八大戲劇台每週日晚間8點播出1集，公視+ 10/5一次上架。