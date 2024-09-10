大谷翔平雙安跑出第47盜！50轟50盜快達陣　道奇4：10仍不敵小熊

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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（10）日在主場迎戰芝加哥小熊隊，大谷翔平擔任開路先鋒，全場4打數2安打，並跑出本季第47次盜壘成功，距離「50轟50盜」壯舉更進一步，但道奇先發Walker Buehler未能壓制小熊打線，先發5局失掉5分，終場道奇以4：10不敵小熊，Buehler吞下本季第5敗。道奇先發Buehler在首局便遭遇危機，被小熊隊的Cody Bellinger轟出兩分全壘打，接著又被Michael Busch擊出安打，小熊取得3：0領先。首局下，大谷翔平擊出游擊上空飛球遭接殺，隨後Freddie Freeman擊出右外野安打上壘，但未能形成有效的攻勢。3局下兩出局、無人在壘的情況下，大谷獲得四壞球保送上壘，小熊隊投捕特別提防大谷，從第一球開始頻頻牽制，然而，大谷在1好0壞時發動盜壘，成功盜上二壘，跑出本季第47次盜壘成功。5局下一出局、一壘有人的情況下，大谷第三打席擊出右外野安打，製造出一、三壘的得分機會，隨後大谷兩度遭到牽制，場內觀眾紛紛發出噓聲，接著Mookie Betts擊出適時安打，為道奇隊攻下第1分，隨後Max Muncy高飛犧牲打，送大谷回到本壘。7局下，大谷掃出二壘安打，接著Betts扛出本季第17轟，這發兩分砲將比分追至4：7，不過道奇隊未能趁勢追擊，8局下，大谷在一出局、一壘有人的情況下，揮空遭到三振，道奇隊無緣三連勝。此役小熊隊全隊打擊手感火燙，先發9名球員全都擊出安打，日籍好手鈴木誠也5打數1安打，也有一次盜壘成功。