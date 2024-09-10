子瑜SOLO出道好友力挺！親讀Elkie手寫信舌頭打結　被嗆中文忘光

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▲子瑜（左）和Elkie（右）透過合作舞台認識進而成為好友。（圖／Elkie IG）

▲子瑜離鄉已經超過10年，中文實力退步許多。（圖／Elkie IG）

▲子瑜出道主打歌《Run Away》中不忘附上中文字幕翻譯，令粉絲驚喜。（圖／JYP Entertainment YouTube）。（圖／子瑜IG）

韓國女團TWICE台灣成員子瑜，在本月初以SOLO之姿正式出道，在首張個人迷你專輯《abouTZU》中展現與在團體中不同的魅力，家人好友也都到場支持，媽媽、表妹、好友莊錠欣（Elkie）成為最佳應援團，就是要力挺子瑜到底，昨（9）日Elkie在IG中PO出這次應援子瑜出道演出的幕後照片和影片，其中子瑜用中文念信件內容時，竟被媽媽嗆：「妳的中文都已經忘了！」子瑜好友Elkie原先是CUBE娛樂旗下女團CLC的成員，還在韓國工作時透過合作舞台認識子瑜，來自香港的她和子瑜語言相通，因而成為好閨密，多年來互相扶持，即便Elkie幾年前因為要前往中國大陸發展而刪掉IG上所有和子瑜的合照，兩人的感情也沒有因此受影響，如今子瑜SOLO出道，Elkie也和子瑜媽媽、表妹一起到韓國給予支持。子瑜的舞台結束後，Elkie在IG上感性發文寫道：「成為彼此最給力的應援團，恭喜SOLO出道，健康快樂就好」，還不忘幫忙宣傳「都去聽都去看《Run Away》」，除了配上多張Elkie和子瑜的合照以外，還有子瑜拿著Elkie送她的花和手寫信的影片，子瑜念出信件內容，本是溫馨的一刻，然而畫面外卻傳來子瑜媽媽的吐槽聲：「妳的中文快忘了！中文都已經忘了！」，讓網友聽了都笑出來，直呼媽媽真的是一針見血。子瑜從2013年遠赴韓國當練習生、在2015年正式在韓國出道，離鄉背井已經超過10年，常常會出現講中文當機的畫面，不過粉絲都認為這就是子瑜的軟萌魅力之一，雖然子瑜的中文實力連媽媽都笑了，但她對於家鄉不曾忘本，像是這次SOLO出道，就有人發現新歌上架後，第一時間的8個版本字幕翻譯中，其中一版竟為中文，在小細節依然記得把台灣粉絲放在心上，令人相當感動。周子瑜（쯔위）小檔案生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》