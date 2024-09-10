連11年挑戰泳渡日月潭壯舉　馬英九欽點黨內政治新星明年接班

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▲馬英九去年成功挑戰游完3000公尺，隨扈扶他上岸。（資料畫面／南投縣政府提供）

一年一度的日月潭萬人泳渡將於15日登場，連續參加11次的前總統馬英九，受到年齡限制，今年將是「最後一游」。南投縣長許淑華透露，馬英九已向她推薦台北市長蔣萬安接棒，並透露「他很會游泳」，自己也將邀請馬英九、立法院長韓國瑜等人擔任明年的開賽嘉賓，讓活動更加熱鬧。南投縣政府今（10）日上午為日月潭萬人泳渡舉辦祈福儀式，由許淑華率領局處首長向日月潭方向持香參拜、行三獻禮，祈求活動圓滿、參賽者平安。縣府透露，今年泳渡活動有2萬2606人報名，比去年少2030人，預估仍能創造上億元商機。現年74歲的馬英九，將第11度挑戰游完3000公尺全程，由於泳渡活動有75歲的年齡上限，今年可能是馬英九在日月潭的「最後一游」。許淑華表示，她很敬佩馬英九寶刀不老，去年以2小時48分游完全程，比前年快2分鐘。雖然可能是最後一次參賽，但馬英九已經建議，明年可以邀請台北市長蔣萬安來參賽。她透露馬英九親自認證「蔣市長很會游泳」，因此她明年會親自邀約，也會請立法院長韓國瑜到南投同樂，讓泳渡日月潭活動更加熱鬧。