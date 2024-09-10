教育部推動性平、建教等議題融入教保課程　提供幼兒多元學習

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為了支持教保服務機構在教保活動的課程推廣健康教育、安全教育、生命教育、品德教育、性別平等教育等多元議題，教育部國教署111學年度起補助各個直轄市、縣市政府經費，推動「教保服務機構辦理議題融入教保活動課程」，申請機構數已從當學年度的70間，直至113學年度來到115間，執行成果豐碩。教育部表示，基隆市復興國小附幼的生命教育融入教保活動課程為例，該校希望透過課程帶入幼兒換位思考的能力，藉由與小動物的互動當中，促進對於其他生命的關懷，並且帶領幼兒認識、理解動物的需求與照護方法，建立愛護動物、尊重生命的正確觀念，進而培養幼兒觀察力、同理心、體貼與照顧他人的能力。另一方面，台東縣太麻里鄉立幼兒園進行「犬心犬意」生命教育主題課程，邀請馴犬師及自閉症工作犬（治療犬）與孩子一起互動，透過介紹工作犬的工作內容，引導幼兒親身接觸生命個體的不同，學會認識、尊重生命，體會不同的生命價值。教育部提到，113學年度除了安全教育與生命教育議題，還有新增性別平等教育議題融入教保活動課程補助，期盼透過教保服務機構，設計符合幼兒年齡、生活經驗的教學活動，提供幼兒多元學習機會、提升教保活動課程品質。教育部表示，為了提升學前教保服務品質，藉由補助計畫引導與鼓勵教保服務人員規劃適合幼兒園教保活動課程大綱精神，以及設計符合幼兒發展需求而且具備系列性與延續性等多元議題融入教保活動課程，建立幼兒正確的觀念與行為，促進幼兒多元學習。