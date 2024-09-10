人物／「揭弊女神」馬郁雯猛轟高虹安、黃國昌　遇小草出征不姑息

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檢調搜索民眾黨主席柯文哲住家，搜到寫有「1500」的隨身碟，但是否就是指柯文哲收了威京集團1500萬元，眾說紛紜。三立新聞記者馬郁雯直指就是柯文哲收賄鐵證，遭小草出征，前立委蔡正元更影射馬郁雯陪睡，引發爭議。事實上，馬郁雯過去也曾不斷揭發新竹市前市長高虹安弊案，曾被封為「最強揭弊女神」。今年33歲的馬郁雯畢業自長榮大學大傳系，先是主跑社會與司法，但近來也負責立法院。因立場鮮明，個性嗆辣敢怒敢言，常遭網友出征，但馬郁雯也絕不姑息。今年4月，馬郁雯質疑民眾黨立委黃國昌開直播收斗內，違法政治獻金規定，昌粉到他臉書留言謾罵，他一口氣提告21人，其中2人還是現職員警。而黃國昌去年7月舉辦公平正義大遊行時，馬郁雯到場採訪，麥克風遭搶走，馬郁雯也不滿黃國昌只會罵綠媒，「拿電視台標籤來混淆視聽，替他違建並占用國有地的事實，轉移焦點。我只是想問，現在是誰在踐踏新聞自由，不就是黃國昌本人嗎？」今年3月，高虹安與建商關係密切，甚至入住豪宅「回建築」，馬郁雯也一路緊盯，踢爆不少獨家內幕，遭民眾黨新竹市議員點名「在政治圈與媒體圈劣跡斑斑，以造謠抹黑為其生存之道」，馬郁雯也不客氣回嗆，「所有報導或揭露之新聞內容均經合理查證，皆有所本，問心無愧。此一初心，從未改變，不是旁人惡意指摘就可令我畏懼而退縮。」並對李國璋提告。李國昌雖道歉，但馬郁雯仍堅持告到底。馬郁雯這次獨家報導柯文哲金流，臉書同樣遭許多小草出征。「所以妳可以分享一下如何經營檢調這條線嗎？七年欸！覺得厲害」，「記者超猛 檢調竟然有自己的內線」，「我們國家應該要公正的司法檢調單位，居然被一個記者佈線養了七年，這到底是什麼狀況」。不過資深媒體人周玉蔻也留言力挺，「好多小草亂罵人，好可憐啊！氣急敗壞，亂噴一通，也改變不了柯文哲涉貪圖利被關到監牢的事實啊！哈哈，坐牢坐牢，貪污貪污，丟臉丟臉，郁雯加油。」