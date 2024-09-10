綠議員告謝國樑誹謗　國民黨反擊：民進黨從上到下積極介入罷免案

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民進黨基隆市議會黨團總召張之豪等10名議員，今（10）日到基隆地檢署控告基隆市長謝國樑，在反罷免文宣品扇子印「民進黨選輸想重選」涉及加重誹謗罪。對此，國民黨直言，民進黨從上到下積極介入罷免案，現在卻要提告，讓罷免志工們情何以堪？難道又是一群始亂終棄的渣男渣女？國民黨稍早在臉書發文表示，訴訟是人民的權利，可是民進黨黨團提告的訴求，根本是在法院前講難笑的脫口秀，邏輯死亡有夠尷尬。因為民進黨提告的內容竟然是因為國民黨早在七月出的文宣，寫著「民進黨選輸，想重選！」，然後民進黨的張之豪與鄭文婷提告「公然侮辱」。國民黨提及，事實很清楚，民進黨選輸事實、民進黨想重選是事實，甚至民進黨跟罷樑團體站一起也是事實，民進黨如今為了切割罷樑團體，竟然認為一起罷樑是一種很恥的事？國民黨更回憶民進黨與惡意罷免的緊密關係，第一，林右昌在罷免案初期，公開的街頭宣講罷免謝國樑！難道講完就忘記了？第二，主導市議會黨團提告的張之豪議員，曾是罷免團體募非法募款協會的「基隆青年陣線協會」的創會理事長。國民黨續指，第三，民進黨秘書長林右昌子弟兵張顥瀚，在罷免案面臨連署可能無法通過時，開第一槍，公開挺罷免。第四，民進黨基隆議員張顥瀚、鄭文婷、洪森永接連將服務處作為罷免連署站，公然動員資源助推惡罷行動。國民黨再指，第五，本來應該中立的中選會李進勇，更多次逾越行政倫理下指導棋，獨創兩人核對的方式，填寫資料與簽名筆跡不同直接認定合法、造成連署稽核鬆散。第六，東岸商場弊案起訴後，被發現操作東岸商場議題的民進黨，過去林右昌曾邀請賄賂廠商赴民進黨中常會，不少議員過去更曾為大日護航。「每一件事，都可以看出民進黨從上到下積極介入罷免案，現在卻要提告，讓罷免志工們情何以堪？難道又是一群始亂終棄的渣男渣女？」國民黨喊話各位基隆朋友們、罷樑志工們，真的要看清楚，民進黨只看自身利益的背信忘義、過河拆橋的行為與嘴臉，才是基隆人該在未來下架跟唾棄的。