玻璃裝置藝術「清心自在」　輝映參山四時生態美景

▲四周呈現雷射雕刻荷花朵朵的玻璃裝置藝術作品(圖／柳榮俊攝2024.9.10)

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交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手台灣玻璃館創作近三公尺高、由108片玻璃堆疊而成、四周呈現雷射雕刻荷花朵朵的玻璃裝置藝術作品「清心自在」，今(10)日在霧峰聯合辦公園區參山處一樓大廳，參山處長曹忠猷、台明將公司董事長林肇睢、設計製作的台藝玻公司董事長楊明和與霧峰各界共同剪綵點亮，讓在地民眾與遊客可以欣賞到媲美鹿港玻璃媽祖廟的玻璃藝術精華。曹忠猷說，觀光署將美學導入觀光，參山處繼邀請梨山工藝師林春節與紙雕大師王楨文打造美學辦公室後，再度攜手著名的台灣玻璃館在入門大廳設置大型玻璃藝術「清心自在」，作品由108片的玻璃堆疊加上雷射雕刻荷花朵朵，相當精美；配合全自動彩色噴墨的燻染，作品正中花梗以螺旋式的特殊加工，加入LED燈具，展現生態山川之美，輝映參山風景區四時生態美景。曹忠猷也表示，希望今的剪綵，為未來霧峰納入參山轄區起跑。外界關切霧峰納入參山轄區進度，目前已送行政院審查，可望在今年10月份公告，未來也有一系列慶祝活動展開，包括設置阿罩霧工作站，統籌並推廣霧峰觀光，希望能打造阿罩霧觀光品牌，讓更多人來這裏旅遊。曹忠猷指出，「清心自在」大型玻璃作品是由台明將創立的台灣玻璃館主設計者-莊麟圓設計，最後由台藝玻董事長楊明和親自操刀，歷時六個月才完成，成為他退休前最後的一件代表作品；作品表達穩若磐石堅強、心靈淨化、屹立不搖、耐勞毅力的台灣精神；寓意在推廣觀光的路上不僅要有堅強而耐勞毅力的精神，更有要遠大的藍圖方向才能做好觀光。林肇睢也表示，「台灣不缺人才，只缺舞台」！很高興能夠讓這件作品落腳在參山處，「清心自在」是擷於玻璃媽祖廟「移風易俗、淨化民心」的精神，結合正殿對聯「蒼生隨喜、福來自在」的底蘊，融合晶亮的玻璃藝術而產生。也期待透過作品連結美學與觀光，讓各界更多人認識台灣玻璃館長久致力於玻璃藝術創作與推動。