北韓氣球「加碼」綁引爆裝置！金浦機場旁工廠起火　損失近5百萬

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北韓（朝鮮）近年對韓國軍事動作頻頻，繼上個月10日向韓國邊境投放「穢物氣球」之後，沉寂了將近一個月左右，又再一連5天對韓國空飄穢物氣球，首爾金浦機場附近一座工廠日前更發生熊熊大火，滅火後才在屋頂發現引爆裝置，推測應是北韓空飄氣球上綁著相關裝置才釀起火災。韓國金浦消防署指出，火災發生於本月5日清晨3時20分，地點則是位於京畿道金浦市高村邑，距離金浦機場只有2到3公里的一家汽車零件製造廠，消防當局花費超過一個小時才將火勢順利撲滅；不僅如此，消防人員在調查起火原因時還發現，工廠屋頂竟意外出現燒到焦黑的引爆裝置，研判是北韓綁在空飄氣球上的引爆裝置。《韓聯社》報導指出，消防人員發現引爆裝置的過程，火勢一度再次延燒，所幸立刻被現場人員撲滅，但工廠因為這起火勢損失粗估1至2億韓元（約新台幣478萬元）之間。經營工廠的沈姓負責人表示，工廠屋頂上發現疑似為引爆裝置的2個物體，還有放在氣球內的紙類，由於距離工廠10公尺高空是隨時會有飛機往返的航線，這次火災恐釀成大禍。報導提到，消防當局已經回收該引爆裝置，軍方也將和相關單位合作調查，釐清該引爆裝置是否來自北韓垃圾氣球。韓國國會行政安全委員會國會議員楊富男（共同民主黨）取得的統計資料指出，自北韓在5月28日開始向韓國空投穢物氣球之後，已對首都圈構成規模1億52萬8000韓元（約新台幣240萬元）的損失，其中首爾達到7987萬5000韓元、京畿道達到2065萬3000韓元。造成最大損害的案例發生在首爾永登浦區物流中心，當時停放在物流中心的汽車被墜落的氣球砸中，導致車頂破損，造成1571萬9000韓元的損失。