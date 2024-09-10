iPhone 16 Pro沙漠金「實機更美」！Tim哥見1升級秒驚呼：可以換

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▲iPhone 16 Pro最大的更新重點，就是在側邊新增了拍照按鈕。（圖／翻攝自YT「3cTim哥生活日常」）

▲iPhone 16 Pro相機拍照前後都可調色，且並非只有套濾鏡，而是會將人物膚色保留。（圖／翻攝自YT「3cTim哥生活日常」）

▲iPhone 16系列4款新機報到，規格、台灣售價一次看。（圖／NOWnews社群中心製）

YouTuber「3C達人」Tim哥今年再度受邀參與蘋果發表會，他在現場帶來iPhone 16系列新機直擊心得，除了iPhone 16 Pro新增了側邊拍照按鈕外，相機功能也升級得更強大，有5倍變焦、錄影支援4K 120fps等，且新色沙漠鈦金屬也比想像中好看許多，讓他心動直呼：「我可以換iPhone 16 Pro了！」Tim哥在觀賞完蘋果發表會後，火速上傳新片吐露對iPhone 16系列新機的第一心得，他在片中簡單介紹iPhone 16 Pro，至於功能方面，iPhone 16 Pro最大的更新重點，就是在側邊新增了拍照按鈕，觸感摸起來像玻璃般，一點就進入相機模式，且iPhone 16 Pro相機功能強大，，且因有配備4個麥克風，可以完整收錄環境音，並經由後製調整音軌分離。另外，iPhone 16 Pro相機拍照前後都可調色，且並非只有套濾鏡，而是會將人物膚色保留，iPhone 16 Pro相機功能大升級，尤其是升級到5倍變焦，讓Tim哥心動直呼：「我可以換iPhone 16 Pro了！」而此次iPhone 16 Pro、Pro Max共推出4個顏色，分別為黑色、白色、鈦金屬原色、沙漠鈦金屬色。Tim哥觀察實機指出，iPhone 16系列台灣預購日為9月13日晚間8時，開賣日為9月20日。而iPhone 16 Pro螢幕為6.3吋，重點功能有側邊動作按鈕、相機控制、支援AI，相機配備主鏡頭4800萬像素＋超廣角4800萬像素+長焦鏡1200 萬像素5倍光學變焦，價格為「128GB」36900元、「256GB」40400元、「512GB」47400元、「1TB」54400元。