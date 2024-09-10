大谷翔平超會賺！愛妻真美子「穿搭」卻引熱議　日媒：氣質太高了

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雖然嫁給了簽下7億美元（約225億新台幣）天價合約的洛杉磯道奇球星大谷翔平，田中真美子依然保持著她一貫的「平價風」穿搭風格。不論是觀賞丈夫的比賽，還是參加正式活動，真美子的時尚選擇始終簡約低調，憑藉甜美氣質，贏得一大票粉絲的喜愛。8月29日道奇隊與金鶯之戰，大谷翔平攜愛犬「Decopin」參與開球儀式，當天站在看台上的田中真美子以一身平價感十足的休閒穿搭登場。據日媒記者指出，當天真美子選擇黑色上衣與棕色寬鬆連帽外套，並搭配牛仔褲，「雖然這樣的穿搭被稱為『平價風』，但她自帶的氣質讓人絲毫不感到廉價感。」作為大谷翔平的妻子，真美子的穿著一直有著獨特的風格，一名造型師指出，「她過去球場穿搭常常以牛仔褲等褲裝為主，偏好運動風格的外套，以及大地色系的配色。對一般人來說，這樣的穿搭可能會像是『居家服』，但她身高180公分的，加上絕佳的身材曲線，無論穿什麼都不會像是隨便打扮。」今年7月道奇球員「大嫂團」聚會，田中真美子放下平時綁起來的頭髮，選擇黑白配色的時尚服飾，並且換上了長裙，造型師表示：「即便她身處一群歐美球員的妻子中，真美子依然不顯遜色，她的自信與身高，讓她完全可以媲美其他世界美女。」7月大聯盟明星賽走紅毯，田中真美子選擇一件胸前開口的白色無袖連身褲，搭配大谷翔平的棕色西裝外套，夫妻之間的默契與品味顯露無遺，大谷翔平在接受採訪時笑說：「我們夫妻都會一起討論當天的穿搭，確保風格協調一致。」日媒《週刊女性》提到，前AKB48成員板野友美在觀看老公高橋奎二比賽時，曾穿著自己品牌的服裝進行宣傳，導致引發一些爭議；相較之下，真美子的穿著風格更加低調，沒有搶走場上大谷的風采，展現出她對場合敏感度與尊重。