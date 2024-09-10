陰蝨緊抓毛不放！醫揭高危險族群　「人與人的連結」成傳播鏈

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一隻隻小蟲緊抓陰毛，讓人奇癢無比嗎？泌尿科醫師李嘉文接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，雖然陰蝨在台灣盛行率不高，但有不安全性行為者，尤其尋芳客更是高危險族群，陰蝨透過毛巾、衣物傳播機率低，通常還是以性行為為傳播途徑。李嘉文表示，陰蝨在台灣盛行率不高，大約在1%以內，因為台灣衛生習慣好，陰蝨比較容易在衛生不好的地區流行，他也指出，通常尋芳客較容易感染陰蝨，幾乎沒有聽聞住旅館就感染陰蝨。李嘉文透露，曾有病患自述，赴日住宿時有許多外國人下榻同一地方，可能是洗衣服感染到，但機會不高，通常陰蝨還是多透過不安全性行為，人與人之間的親密連接傳染，透過衣物等媒介傳染機率很低。跟頭蝨不一樣，李嘉文指出，陰蝨很怕冷，通常陰蝨在接近人體體溫的環境下活動力比較好，像是陰蝨常長在陰毛上，距離皮膚1公分內，依靠人體溫度孵化。近年來，除毛風氣盛行，像是雷射除毛、日式淨毛或是熱蠟除毛等方式都蔚為盛行，李嘉文認為，這類民眾若是碰到陰蝨，也可能因為沒有地方，讓陰蝨不易生長。李嘉文透露，他曾經抓了陰蝨放進袋子內，但袋子破掉，陰蝨掉進口袋可能好幾個小時，但陰蝨始終抓著陰毛不放，仔細觀察陰蝨可以發現，陰蝨一定都會抓著陰毛，陰蝨以毛為生，習慣抓著陰毛不放，因此陰蝨又俗稱八菊，雖然陰蝨只有6隻腳，但看起來像有8隻腳。感染陰濕的人會搔癢難耐，李嘉文分享，有些人甚至會出現「血尿」，因為陰蝨會貪心吸血，吸血後排出的排泄物掉落在內褲裡，上廁所時這些排泄物掉在馬桶，遇水暈開溶解出血絲顏色，因此少部分患者可能有血尿的狀況。根據台灣感染症醫學會資訊，陰虱畏光喜陰處，晝夜均能活動，當溫度過高或過低時，都靜伏不動。雌、雄成蟲，交配後24小時內受精，雌蟲開始產卵。陰虱產卵少而小，至其死亡前24-48小時，大約每日產卵3個，一生產卵約50個，成蟲生活時間約為30天，脫離宿主24小時內死亡。談及治療，李嘉文說明，要把陰毛通通剃掉，藉此移除大部分的蟲與蟲卵，再塗上藥膏，或是用藥水混合沐浴乳，把泡沫覆蓋於陰毛處，處理一些藏在摺皺處的蟲，隔週再洗一次，避免一些蟲卵沒被清洗乾淨繁殖，大約2週就可以完成治療。另外李嘉文指出，用熱水泡感染者衣物的效果不好，拿去自助洗衣烘乾也不是很有公德心，最好的方式是建議用黑色塑膠袋包覆衣物，拿至頂樓曝曬4到5小時，利用黑色吸熱維持60到70度的環境，讓陰蝨死亡，就可以清洗衣物，另外也可以嘗試用水煙弄死陰蝨，這方式目前還在研究中。