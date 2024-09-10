小資女「噓噓」爆血有「痔」難言　醫：雷射消融術

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28歲「小花」整天久坐辦公室，下班後常狂點炸物當宵夜，結果上個月出現肛門搔癢症狀，她不以為意，直到發現小便後馬桶竟出現「滿江紅」，內褲也會沾上血絲，驚覺恐是痔瘡找上門，就醫檢查後評估屬第三期，醫師建議保守治療，但她不想「每天上廁所提心吊膽」，決定安排手術改善，術後也讓她找回好心情。亞洲大學附屬醫院大腸直腸科主任江驊哲表示，痔瘡是肛門常見的疾病之一，主要是因肛門處血管及軟組織(又可稱為「痔瘡組織」)隨著排便習慣不佳、懷孕生產、年齡增長而逐漸鬆弛老化，一旦又有飲酒、吃辛辣食物，或者整天久站久坐，都會導致肛門壓力過高，造成痔瘡組織充血、脫垂，嚴重時，甚至會「掉出」體外，令人整天坐立難安。痔瘡患者會出現馬桶滿江紅情形？江驊哲解釋，這是因為當民眾用力排便時，質地較硬的糞便會與充血腫脹的痔瘡組織摩擦，導致痔瘡被磨破，等到糞便通過肛門後，擠壓的壓力逐漸變小，此時鮮血就會從破掉微血管流出，所以如果仔細觀察，會發現都是排便後才開始滴血，整條糞便末端也會看到鮮紅色血液。但江驊哲以患者「小花」為例指出，因女性必須採取坐姿如廁，因此即使只是小便，腹部及骨盆腔也都會出力，造成下腹腔壓力增加，萬一本身痔瘡已經很嚴重，加上腹部用力排尿，雖然沒有被糞便摩擦，痔瘡組織也會破裂滲血，輕則沾染細微血絲，嚴重的話可能會血流不止，甚至有人連走路或放屁都會噴血，對當事人而言十分尷尬。所幸經檢查後，醫師評估小花的痔瘡病程為內痔第三期，建議採用保守療法即可，如外用塞劑或藥膏，搭配飲食生活習慣調整，但患者考慮後，認為痔瘡已經造成生活極度不便，除了得天天帶護墊出門，還得提心吊膽「隨時發生血案」，因此主動提議願意接受自費雷射消融手術治療。經由極細光纖在肛門口穿刺2至3個小洞，再透過雷射高波長光熱能量，迅速消融脫垂的痔瘡組織後，痔瘡大幅消退，且手術過程中幾乎不會流血、疼痛感甚低，僅會有些許腫脹感，術後隔天即恢復日常生活；醫師也提醒患部多半也會在6至8週恢復到正常狀態，非常適用一到三級痔瘡療程，後續只要避免劇烈運動，很快就能揮別痔瘡帶來的陰霾。最後江驊哲建議，民眾平時務必要攝取足夠水分和高纖蔬果，避免久坐久站，遠離抽菸、酗酒及適度運動，尤其要養成正確且規律的排便習慣，不要上廁所時追劇滑手機，如果有痔瘡前兆，也能在家溫水坐浴，消緩不適感覺，若症狀嚴重，就得就醫治療，避免小病拖成大病。