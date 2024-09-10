獨／盧秀燕罕見請長假連休11天！傳聞「家有喜事」中市府不願證實

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台中市長盧秀燕自7日開始沒有公開行程，今天也沒主持市政會議，市府下午證實，盧秀燕從昨天起請假6天，加上周休及中秋節，共計休假11日。傳聞盧秀燕請長假是「家有喜事」，但市府拒絕證實，只透露請假是為陪伴家人。盧秀燕已經3天沒有公開行程，今天上午的市政會議也由副市長黃國榮主持，立法院長韓國瑜一早到谷關大道院參加宗教活動，身為地主的盧秀燕也未到場，引起外界猜測。下午市府對媒體發出通知，指盧秀燕因個人因素休假，自昨日（9日）起請假6天（5個平常上班日加下週一1天），將於9月18日上班，請假期間職務由副市長黃國榮代理。6天假加上2個周休二日及中秋節，盧秀燕共計連休11日，這是繼2022年動髖關節手術後，盧秀燕罕見再請長假。地方傳聞她和先生廖述嘉，日前已一起坐飛機前往美國，將參加女兒的婚禮，但市府不願證實，僅透露市長請假前表示要多陪陪家人，同仁們尊重市長的私人生活空間，沒有多問。