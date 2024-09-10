不只iPhone 15降價！「Apple Watch S9、AirPods 3」被下架更便宜

蘋果在今（10）日凌晨1點發表最新iPhone 16系列，同時還有新款Apple Watch S10手錶和AirPods ４耳機，依照蘋果的傳統，有新機上舊代機型大多會跟著降價，除了舊代官網有新價格之外，已經被下架的機型也低調的跟著降價，《NOWnews》取得蘋果經銷商STUDIO A的最新價格異動，不只iPhone 15降價，iPhone 15 Pro、Apple Watch S9、AirPods 3耳機都更便宜。
原本外傳今年iPhone 16因全面支援AI功能，因此會墊高硬體成本，傳聞會有1000~3000不等的漲幅，而今凌晨蘋果揭曉答案，很佛心的全面維持上一代的起始售價，也就是全面凍漲啦！雖然還是居高臨下，但至少沒有再往天花板上飄。
🟡4款iPhone 16起跳價格
iPhone 16售價29900元起
iPhone 16 Plus售價32900元起
iPhone 16 Pro售價36900元起
iPhone 16 Pro Max售價44900元起
新機登場，舊代機降價也是意料中的事，下架後的舊代機也有調降空間，經銷商STUDIO A提供官網下架的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、Apple Watch S9和AirPods 3降價後的價格，可以是撿便宜的好時機。
🟡蘋果官網已經下架舊機最新價格整理
📍iPhone 15 Pro（降價3500元）
128GB：3萬6900元→ 3萬3400元
256GB：4萬400元→ 3萬6900元
512GB：4萬7400元→ 4萬3900元
1TB：5萬4400元→ 5萬900元
📍iPhone 15 Pro Max（降價3500元）
256GB：4萬4490元→ 4萬1400元
512GB：5萬1900元→ 4萬8400元
1TB：5萬8900元→ 5萬5400元
📍 Apple Watch S9（降價1600~2400元）
41mm：1萬3500元→ 1萬1900元
45mm：1萬4500元→ 1萬2900元
📍AirPods 3 降價幅度為600元
🟡蘋果官網iPhone舊機最新價格整理
📍iPhone 15（降價4000元）
128GB：2萬9900元→ 2萬5900元
256GB：3萬3400元→ 2萬9400元
512GB：4萬400元→ 3萬6400元
📍iPhone 15 Plus（降價3000元）
128GB：3萬2900元→ 2萬9900元
256GB：3萬6400元→ 3萬3400元
512GB：4萬3400元→ 4萬400元
📍iPhone 14（降價4000元）
128GB：2萬5900元→2萬1900元
256GB：2萬9400元→2萬5900元
512GB：3萬6400元→3萬2400元
📍iPhone 14 Plus（降價4000元）
128GB：2萬9900元→2萬5900元
256GB：3萬3400元→2萬9400元
512GB：4萬400元→3萬6400元
📍iPhone SE（售價未變）
64GB：1萬4900元
128GB：1萬6500元
256GB：2萬元
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🟡4款iPhone 16起跳價格
iPhone 16售價29900元起
iPhone 16 Plus售價32900元起
iPhone 16 Pro售價36900元起
iPhone 16 Pro Max售價44900元起
新機登場，舊代機降價也是意料中的事，下架後的舊代機也有調降空間，經銷商STUDIO A提供官網下架的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、Apple Watch S9和AirPods 3降價後的價格，可以是撿便宜的好時機。
🟡蘋果官網已經下架舊機最新價格整理
📍iPhone 15 Pro（降價3500元）
128GB：3萬6900元→ 3萬3400元
256GB：4萬400元→ 3萬6900元
512GB：4萬7400元→ 4萬3900元
1TB：5萬4400元→ 5萬900元
📍iPhone 15 Pro Max（降價3500元）
256GB：4萬4490元→ 4萬1400元
512GB：5萬1900元→ 4萬8400元
1TB：5萬8900元→ 5萬5400元
📍 Apple Watch S9（降價1600~2400元）
41mm：1萬3500元→ 1萬1900元
45mm：1萬4500元→ 1萬2900元
📍AirPods 3 降價幅度為600元
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📍iPhone 15（降價4000元）
128GB：2萬9900元→ 2萬5900元
256GB：3萬3400元→ 2萬9400元
512GB：4萬400元→ 3萬6400元
📍iPhone 15 Plus（降價3000元）
128GB：3萬2900元→ 2萬9900元
256GB：3萬6400元→ 3萬3400元
512GB：4萬3400元→ 4萬400元
📍iPhone 14（降價4000元）
128GB：2萬5900元→2萬1900元
256GB：2萬9400元→2萬5900元
512GB：3萬6400元→3萬2400元
📍iPhone 14 Plus（降價4000元）
128GB：2萬9900元→2萬5900元
256GB：3萬3400元→2萬9400元
512GB：4萬400元→3萬6400元
📍iPhone SE（售價未變）
64GB：1萬4900元
128GB：1萬6500元
256GB：2萬元
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