iPhone 16太值得買！果粉推爆「5大亮點」一次看：不漲價、神功能

不只iPhone 15降價！「Apple Watch S9、AirPods 3」被下架更便宜

記者周淑萍/綜合報導

▲Apple Watch S9是首款支援「點兩下」操控的Apple Watch，目前已經在官網下架，經銷商目前價格異動為調降1600~2400元。（圖／記者周淑萍攝）
▲Apple Watch S9是首款支援「點兩下」操控的Apple Watch，目前已經在官網下架，經銷商目前價格異動為調降1600~2400元。（圖／記者周淑萍攝）
蘋果在今（10）日凌晨1點發表最新iPhone 16系列，同時還有新款Apple Watch S10手錶和AirPods ４耳機，依照蘋果的傳統，有新機上舊代機型大多會跟著降價，除了舊代官網有新價格之外，已經被下架的機型也低調的跟著降價，《NOWnews》取得蘋果經銷商STUDIO A的最新價格異動，不只iPhone 15降價，iPhone 15 Pro、Apple Watch S9、AirPods 3耳機都更便宜。

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▲iPhone 15 Pro。（圖／周淑萍攝）
▲iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max蘋果官網已經下架，經銷商STUDIO A還可以買到，價格調降3500元。（圖／記者周淑萍攝）
原本外傳今年iPhone 16因全面支援AI功能，因此會墊高硬體成本，傳聞會有1000~3000不等的漲幅，而今凌晨蘋果揭曉答案，很佛心的全面維持上一代的起始售價，也就是全面凍漲啦！雖然還是居高臨下，但至少沒有再往天花板上飄。

🟡4款iPhone 16起跳價格
iPhone 16售價29900元起
iPhone 16 Plus售價32900元起
iPhone 16 Pro售價36900元起
iPhone 16 Pro Max售價44900元起

新機登場，舊代機降價也是意料中的事，下架後的舊代機也有調降空間，經銷商STUDIO A提供官網下架的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、Apple Watch S9和AirPods 3降價後的價格，可以是撿便宜的好時機。

🟡蘋果官網已經下架舊機最新價格整理
📍iPhone 15 Pro（降價3500元）
128GB：3萬6900元→ 3萬3400元
256GB：4萬400元→ 3萬6900元
512GB：4萬7400元→ 4萬3900元
1TB：5萬4400元→ 5萬900元

📍iPhone 15 Pro Max（降價3500元）
256GB：4萬4490元→ 4萬1400元
512GB：5萬1900元→ 4萬8400元
1TB：5萬8900元→ 5萬5400元

📍 Apple Watch S9（降價1600~2400元）
41mm：1萬3500元→ 1萬1900元
45mm：1萬4500元→ 1萬2900元

📍AirPods 3 降價幅度為600元

▲AirPods 3終於亮相。（圖／翻攝蘋果直播畫面）
▲AirPods 3官網下架，經銷商有600元的降幅。（圖／NOWnews資料照片）
🟡蘋果官網iPhone舊機最新價格整理

📍iPhone 15（降價4000元）
128GB：2萬9900元→ 2萬5900元
256GB：3萬3400元→ 2萬9400元
512GB：4萬400元→ 3萬6400元

📍iPhone 15 Plus（降價3000元）
128GB：3萬2900元→ 2萬9900元
256GB：3萬6400元→ 3萬3400元
512GB：4萬3400元→ 4萬400元

📍iPhone 14（降價4000元）
128GB：2萬5900元→2萬1900元
256GB：2萬9400元→2萬5900元
512GB：3萬6400元→3萬2400元

📍iPhone 14 Plus（降價4000元）
128GB：2萬9900元→2萬5900元
256GB：3萬3400元→2萬9400元
512GB：4萬400元→3萬6400元

📍iPhone SE（售價未變）
64GB：1萬4900元
128GB：1萬6500元
256GB：2萬元

▲iPhone 16系列發表，Apple官網4款舊機降價。（圖／NOWnews社群中心製）
▲iPhone 16系列發表，Apple官網4款舊機降價。（圖／NOWnews社群中心製）
▲iPhone 16系列4款新機報到，規格、台灣售價一次看。（圖／NOWnews社群中心製）
▲iPhone 16系列4款新機報到，規格、台灣售價一次看。（圖／NOWnews社群中心製）
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