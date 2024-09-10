獨／停車格隱藏陷阱！整排機車慘吃罰單　苦主牽車傻眼：像被搶劫

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▲信義區整排機車停在停車格內被開違停罰單，車主後來才知道自己停到「限時停車格」。（圖/記者張嘉哲攝）

▲信義區的限時停車位許多機車族都不知道不能久停，結果幾乎整排機車都被開罰單，還要繳停車費。（圖/記者張嘉哲攝）

▲限時停車位停20分鐘免費，停40分鐘收費20元，超過40分鐘將會被開罰單，民眾騎車開車停車一定要看清楚標示。（圖/記者張嘉哲攝）

常常不管開車還是騎車，在台灣總是會遇到一個問題，那就是停車位非常難找，尤其大台北地區，只要是上班時間或者週末要逛商圈，不要說是汽車，機車的停車格根本是一位難求，而《NOWnews》記者日前經過信義區商圈附近時，直擊整排機車明明都停在機車格內，但卻全部遭開紅單的畫面，記者9日下午至信義區商圈停好車之後，走路經過Apple A13直營店旁邊的停車格，由於原本記者走在人行道上，視角是從整排機車車頭往後看，，原來，這並不是一般的機車格，，讓急迫性或者有臨時停車需求的民眾找到停車位，以達到有短時間停車需求之民眾能有機會公平使用外，並可縮短洽公民眾尋找停車位時間。而記者目擊了信義區商圈整排機車慘被開罰單的畫面，一名陳先生來牽車時明顯感到錯愕，無奈表示：「根本不知道這項政策，以為這裡的停車格都可以停，路過的民眾也被整排機車都被開單吸引目光，，只能透過實際案例來提醒廣大汽機車族，下次在停好車之後，下車記得查看該車位是否是「限時停車位」，如要離開超過40分鐘、1小時可別再誤停了！