獨／停車格隱藏陷阱！整排機車慘吃罰單　苦主牽車傻眼：像被搶劫

常常不管開車還是騎車，在台灣總是會遇到一個問題，那就是停車位非常難找，尤其大台北地區，只要是上班時間或者週末要逛商圈，不要說是汽車，機車的停車格根本是一位難求，而《NOWnews》記者日前經過信義區商圈附近時，直擊整排機車明明都停在機車格內，但卻全部遭開紅單的畫面，這才發現就算有畫線，地上只要寫著「限時停車格」的字樣，根本不能久停，不少車主牽車時相當傻眼。
「限時停車格」陷阱要小心！沒注意600元秒噴
記者9日下午至信義區商圈停好車之後，走路經過Apple A13直營店旁邊的停車格，結果意外看到整排機車停車有畫線的停車格內，但卻全部被開罰單，且奇妙的是上面不僅有罰單，還要繳停車費，當時讓人非常困惑「明明是白線也被開停車費單子，為何連違停罰單也一同附上？」
由於原本記者走在人行道上，視角是從整排機車車頭往後看，直到走到機車的尾部時，這才發現該排停車位的地上寫著「限時停車位」，原來，這並不是一般的機車格，而是最多只能停40分鐘的車位，但多數民眾根本就不知道，不僅要繳停車費，還要負擔600元的違停罰單。
「限時停車格」是什麼？用意、時間限制、罰款金額曝光
而所謂的限時停車格，其實就是為了提升車位流動的方法，通常會設置在市區商業活動車流量大、市中心重要幹道之行政機關、銀行、郵局，讓急迫性或者有臨時停車需求的民眾找到停車位，以達到有短時間停車需求之民眾能有機會公平使用外，並可縮短洽公民眾尋找停車位時間。
這樣的停車位都會在地面上寫上「限時車位」的字樣，機車「限時停車位」最多只能停40分鐘；汽車「限時停車位」則最多可以停1小時，停車期間費率還是會照算，一但超過停車上限時間，就會有交通助理員開立停車逾時違規告發單，罰款600元至1200元。
整排車主不知情遭開單！牽車見罰單無奈：跟搶劫沒兩樣
而記者目擊了信義區商圈整排機車慘被開罰單的畫面，一名陳先生來牽車時明顯感到錯愕，無奈表示：「根本不知道這項政策，以為這裡的停車格都可以停，台北因為機車流量非常大，因此常常找不到停車位，不懂為什麼要設置這種停車格，根本一點都不實用，從整排機車都被開單的情況，就知道有多少人不知情，這跟搶劫沒有兩樣。」
路過的民眾也被整排機車都被開單吸引目光，路人也提問：「不是停在白線怎麼全部被開紅單」，另一人則回答：「不知道」隨後快步離開，顯見「限時停車位」的概念其實有非常多人根本不知道，只能透過實際案例來提醒廣大汽機車族，下次在停好車之後，下車記得查看該車位是否是「限時停車位」，如要離開超過40分鐘、1小時可別再誤停了！
我是廣告 請繼續往下閱讀
記者9日下午至信義區商圈停好車之後，走路經過Apple A13直營店旁邊的停車格，結果意外看到整排機車停車有畫線的停車格內，但卻全部被開罰單，且奇妙的是上面不僅有罰單，還要繳停車費，當時讓人非常困惑「明明是白線也被開停車費單子，為何連違停罰單也一同附上？」
由於原本記者走在人行道上，視角是從整排機車車頭往後看，直到走到機車的尾部時，這才發現該排停車位的地上寫著「限時停車位」，原來，這並不是一般的機車格，而是最多只能停40分鐘的車位，但多數民眾根本就不知道，不僅要繳停車費，還要負擔600元的違停罰單。
「限時停車格」是什麼？用意、時間限制、罰款金額曝光
而所謂的限時停車格，其實就是為了提升車位流動的方法，通常會設置在市區商業活動車流量大、市中心重要幹道之行政機關、銀行、郵局，讓急迫性或者有臨時停車需求的民眾找到停車位，以達到有短時間停車需求之民眾能有機會公平使用外，並可縮短洽公民眾尋找停車位時間。
這樣的停車位都會在地面上寫上「限時車位」的字樣，機車「限時停車位」最多只能停40分鐘；汽車「限時停車位」則最多可以停1小時，停車期間費率還是會照算，一但超過停車上限時間，就會有交通助理員開立停車逾時違規告發單，罰款600元至1200元。
整排車主不知情遭開單！牽車見罰單無奈：跟搶劫沒兩樣
而記者目擊了信義區商圈整排機車慘被開罰單的畫面，一名陳先生來牽車時明顯感到錯愕，無奈表示：「根本不知道這項政策，以為這裡的停車格都可以停，台北因為機車流量非常大，因此常常找不到停車位，不懂為什麼要設置這種停車格，根本一點都不實用，從整排機車都被開單的情況，就知道有多少人不知情，這跟搶劫沒有兩樣。」
路過的民眾也被整排機車都被開單吸引目光，路人也提問：「不是停在白線怎麼全部被開紅單」，另一人則回答：「不知道」隨後快步離開，顯見「限時停車位」的概念其實有非常多人根本不知道，只能透過實際案例來提醒廣大汽機車族，下次在停好車之後，下車記得查看該車位是否是「限時停車位」，如要離開超過40分鐘、1小時可別再誤停了！