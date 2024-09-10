蔡正元質疑記者「陪睡換獨家」　郭國文喊：協調數位部下架影片

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民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭法官裁定羈押，對此國民黨前立委蔡正元在《中天》YouTube頻道節目《盧秀芳中天辣晚報》中，質疑記者馬郁雯能夠獲取相關資料是否有金流關係或陪睡？對此民進黨立委郭國文力挺馬郁雯捍衛自身權益，痛批蔡正元與盧秀芳等無良名嘴，拿不到消息就羞辱他人陪睡換消息，自己也將與數位部協調，看能否研擬對策，避免類似這樣的情況一再發生。對於蔡正元質疑記者馬郁雯「陪睡換獨家」，郭國文表示支持馬郁雯提告，自己也會跟數位部研擬，看如何避免這種羞辱人的節目在YouTube上播放。郭國文說，《中天》不要以為被關台就躲過政府監督，蔡正元、盧秀芳這些無良名嘴，因為馬郁雯比他們都認真，但兩人拿不到的消息，就羞辱人家靠陪睡換消息，這什麼無恥的言論與心態？砲轟《中天》，要放任這種人繼續上節目嗎？不用發布道歉啟示嗎？可以這樣無良造謠不負責任？郭國文說，力挺馬郁雯捍衛自身權益，從他進國會以來，時常可以感受到馬郁雯的認真與專業，也出過許多令人刮目相看的獨家，看到被蔡正元抹黑實在令人不捨。最後郭國文表示，面對《中天》天因YouTube規範比NCC鬆散，而把自己頻道變成羞辱、造謠的媒體，過去有造謠立委鍾佳濱、黃捷的前科，這次又針對努力做新聞的記者，他會跟數位部協調，看能否研擬對策以避免類似這樣的情況一再發生。