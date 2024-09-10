內幕／蕭旭岑聲援柯文哲黨內沒異音　原來黨高層已定調這事

蔡正元質疑記者「陪睡換獨家」　郭國文喊：協調數位部下架影片

記者陳威叡／台北報導

▲記者馬郁雯掌握柯文哲消息遭蔡正元質疑是否其中有金流或親密關係，引發熱議。（圖／翻攝自馬郁雯臉書）
▲記者馬郁雯掌握柯文哲消息遭蔡正元質疑是否其中有金流或親密關係，引發熱議。（圖／翻攝自馬郁雯臉書）
民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭法官裁定羈押，對此國民黨前立委蔡正元在《中天》YouTube頻道節目《盧秀芳中天辣晚報》中，質疑記者馬郁雯能夠獲取相關資料是否有金流關係或陪睡？對此民進黨立委郭國文力挺馬郁雯捍衛自身權益，痛批蔡正元與盧秀芳等無良名嘴，拿不到消息就羞辱他人陪睡換消息，自己也將與數位部協調，看能否研擬對策，避免類似這樣的情況一再發生。

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對於蔡正元質疑記者馬郁雯「陪睡換獨家」，郭國文表示支持馬郁雯提告，自己也會跟數位部研擬，看如何避免這種羞辱人的節目在YouTube上播放。

郭國文說，《中天》不要以為被關台就躲過政府監督，蔡正元、盧秀芳這些無良名嘴，因為馬郁雯比他們都認真，但兩人拿不到的消息，就羞辱人家靠陪睡換消息，這什麼無恥的言論與心態？砲轟《中天》，要放任這種人繼續上節目嗎？不用發布道歉啟示嗎？可以這樣無良造謠不負責任？

郭國文說，力挺馬郁雯捍衛自身權益，從他進國會以來，時常可以感受到馬郁雯的認真與專業，也出過許多令人刮目相看的獨家，看到被蔡正元抹黑實在令人不捨。

最後郭國文表示，面對《中天》天因YouTube規範比NCC鬆散，而把自己頻道變成羞辱、造謠的媒體，過去有造謠立委鍾佳濱、黃捷的前科，這次又針對努力做新聞的記者，他會跟數位部協調，看能否研擬對策以避免類似這樣的情況一再發生。

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