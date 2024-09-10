真的不敢生！俄羅斯人口出生率狂跌　創近25年來新低

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俄烏戰爭開打以來，俄羅斯人口持續下滑幾乎面臨人口寒冬，根據俄羅斯統計局估計，去年該國有126.4萬名兒童出生，是自1999年以來的最低數；而週一（9）公布的最新數據再度指出，今年上半年的出生率同樣創下自1999年以來的新低，就連克里姆林宮也承認，俄羅斯的低出生率是該國的災難。根據俄媒與俄羅斯統計局（Rosstat）數據，俄羅斯2024年上半年新生兒數為59萬9600人，比去年同期減少1.6萬人，更是自1999年以來的新低；與此同時，今年6月俄羅斯新生兒數更減少6%，來到9萬8600人，也是首次低於10萬人。聯合國數據顯示，俄羅斯目前約有1.46億人口，然而今年人口自然減少的情況不斷加劇，在今年1月至6月有32萬5100人死亡，比去年同期增加4.9萬人。被問到人口下滑，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）坦言，這確實是個非常緊迫的問題，而提升出生率的措施是政府和總統的首要任務。