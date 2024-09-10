台東振興旅遊住宿補助延至11月底　搭配套裝行程再拿獎勵金1000元

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0403花蓮地震，不僅重創花蓮觀光，也連帶影響到台東，觀光署對台東振興補助方案原本僅到9月底，但經旅宿業者反映及縣府爭取後，觀光署同意台東延長「振興震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠案」至11月底。觀光署召開縣市政府觀光首長座談會，觀光署長周永暉於會中同意台東縣政府提案，延長「振興震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠案」到11月底。而這次同意延長補助案時間，可有助於持續為台東觀光產業注入活水。台東縣政府交通及觀光發展處表示，觀光署對台東震後旅遊補助案原本僅9月底，補助內容針對平日週一到週四住宿補助每房每晚最高1000元，週五到週日的假日不適用，總金額達1.56億元，但截至目前為止，台東縣旅宿業者僅申請6700萬元、佔總額的43%。除了震後旅遊補助外，台東縣政府交通及觀光發展處表示，遊客可預約台東假期3天2夜專案，凡是透過參與此活動的合法旅行社，訂購套裝行程，2人以上成行，都可以享有行程獎勵金每人1000元，優惠限量9000人次，活動到11/25為止。此外，還可以搭配租車或免費台灣好行、2折台灣觀光巴士遊程，或是加購深度、精緻化1日遊行程，享受台東慢活悠樂生活。