63歲江蕙正式復出！張菲曾問「追逐掌聲的日子不煩嗎」當場求婚

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▲張菲（左）突然求婚讓江蕙一臉懵。（圖／翻攝自YouTube 中視經典綜藝）

江蕙今（10）日投出震撼彈，9年前她會封麥是因為罹癌，多次面臨生死交關，如今身體康復，也宣告復出，而她過去上的節目也再度被翻出，她曾在節目上被綜藝大哥張菲求婚，可愛的反應逗樂歌迷。江蕙曾在節目《綜藝大哥大》中和張菲曖昧互動，張菲當時問她在業界的成就已經都達成了，「追逐掌聲的日子不厭煩嗎？難道不想要一個避風港嗎？」聽得江蕙一頭霧水，張菲馬上說，「請妳嫁給我好嗎？妳有什麼條件盡量開出來。」現場尖叫聲不斷，看著張菲認真的表情，江蕙突然笑場說，「你現在是在演戲還是？我不懂，剛剛他們說要演一段，但我現在不知道你是在演戲還是？有點搞混了。」張菲聽完她這麼可愛的發言，也跟著說，「我也搞混了，因為我跟妳講話常常，不知道是在訪問還是心裡話。」江蕙又再次確認，「叫我嫁給你是真的？」張菲不甘示弱，「妳敢嗎？」江蕙不好意思地說大家都知道她非常喜歡張菲，手順勢摸上張菲的胸肌，她「哎呦」了一下，張菲自誇這是「幸福的指數」還說江蕙如果嫁給他有個好處，就是不用再生小孩，現賺兩個大兒子。曲艾玲還現場借出自己的鑽戒，江蕙說，「對我來講，很多事情靠緣分，以後會怎樣大家都不知道。」雖然只是節目效果，但兩人的互動也讓旁邊的歌迷各個看了都露出「吃瓜」表情，江蕙當年的「以後會怎樣不知道」也應證了現在她即將復出的消息，讓許多歌迷期待不已。