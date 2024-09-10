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吳宗憲想退出《大熱門》！Lulu認：不能沒他　曝砸6千萬買房心聲

記者吳昕蓓／台北報導

▲吳宗憲先前透露想退出《綜藝大熱門》，Lulu也直言：「不能沒他。」同時曝光砸6千萬買房的心聲。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
▲吳宗憲先前透露想退出《綜藝大熱門》，Lulu也直言：「不能沒他。」同時曝光砸6千萬買房的心聲。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
女星Lulu黃路梓茵今（10）出席巧克力工廠宣傳活動，提到目前手上有差不多6個代言，先前剛買下6000萬豪宅的她，現在每個月都要付10幾萬房貸，經濟壓力不小，被問到吳宗憲先前說要退出《綜藝大熱門》，她也笑說，「我們都勸他放掉其他節目，當然是開玩笑的。」直言吳宗憲是節目靈魂人物，不能沒有對方。

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▲（圖／記者吳昕蓓拍攝）
▲女星Lulu黃路梓茵今（10）出席巧克力工廠宣傳活動。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
Lulu曝付3千萬房貸心聲　認《綜藝大熱門》不能沒吳宗憲

Lulu提及沉重的房貸，透露裝潢也需要貸款，「開始付本金的時候比較恐怖，但還可以啦。」她也笑虧自己很累的時候就會看存款，看到存款增加又有賺錢動力，「好！我再努力一下，叫醒我的是我的存款。」先前她在《正港分局》中尬上一角，然而該劇評價兩極，對此，她也看很開，「是好事，憲哥常說沒有新聞就是壞新聞，有看才有批評。」

吳宗憲先前表達自己想退休的心情，多次透露想退出《綜藝大熱門》，Lulu同為主持人笑說，如今吳宗憲還待在演藝圈已經是「服務性質」，認為對方也是很辛苦，他們也都會對吳宗憲說：「你就留大熱門就好。」近來她合體舊愛阿達一起主持新節目，也直言不會尷尬，跟歷任男友都沒有交惡，「但也不會頻繁聯絡，以和為貴。」

▲（圖／記者吳昕蓓拍攝）
▲Lulu如今對金鐘獎入圍看很開。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
Lulu看淡金鐘獎　沒入圍獲得更多

至於明天要公布金鐘獎入圍公布，Lulu也坦言，「對金鐘獎這件事已經看很淡，入行前幾年會想爭個你死我活，沒拿到就是沒被肯定，現在有主持跟代言比較實際。」她分享某年金鐘獎沒有入圍，她選擇到山中露營，遇到當地原住民，對方還安慰她：「他們（入圍者）都看不到這裡這麼圓的月亮，我就覺得沒有拿到獎但也意外得到很多。」

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