國家警報響了！大雷雨開「炸南台灣小心淹水」　屏東急發暴雨警戒

（更新時間15:26）國家級警報響了！今（10）日午後對流再度發威，中南部地區在中午過後陽光逐漸消失，部分區域烏雲密布，天色昏暗宛如入夜一般，中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾留意大雷雨威脅，山區要留意暴雨，慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡15:22發布：屏東縣
📍屏東縣：屏東市、長治鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、瑪家鄉
🟡14:31發布山區暴雨
📍警戒區域：屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉
🟡14:31發布：屏東縣
📍屏東縣：潮州鎮、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、崁頂鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉
⚠️9/10「大雨特報」警戒範圍
🟡大雨：臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、臺東縣山區
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🟡15:22發布：屏東縣
📍屏東縣：屏東市、長治鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、瑪家鄉
🟡14:31發布山區暴雨
📍警戒區域：屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉
🟡14:31發布：屏東縣
📍屏東縣：潮州鎮、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、崁頂鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉
⚠️9/10「大雨特報」警戒範圍
🟡大雨：臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、臺東縣山區