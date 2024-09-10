U23世界盃棒球賽／滑壘鏟人爆亂鬥！委內瑞拉、韓國選手都遭禁賽

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▲U23世界盃棒球賽，韓國在預賽交手委內瑞拉，比賽7局上，委內瑞拉跑者Gilbert Medina刻意滑鏟游擊手，引爆雙方板凳清空衝突。（圖／翻攝自社群平台 X）

U23世界盃棒球賽昨（9）日韓國交手委內瑞拉的比賽中，因為跑者Gilbert Medina的危險滑鏟動作，讓韓國選手金斗賢忍不住出拳攻擊，導致雙方爆發板凳清空衝突。預賽第4天賽事，韓國出戰委內瑞拉，6局結束，委內瑞拉取得6：4的領先，7局上再度獲得一、二壘有人的進攻機會，當下打者Moises Paiva執行推進短打，球落在三壘側靠前位置，韓國三壘手向前補防，撿起球傳向三壘。此時，金斗賢起身後，小動作向Gilbert Medina背部出拳，結果Gilbert Medina直接高舉起右手回擊，雙方爆發大規模的板凳清空衝突。