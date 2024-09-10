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U23世界盃棒球賽／滑壘鏟人爆亂鬥！委內瑞拉、韓國選手都遭禁賽

記者林之越/綜合報導

▲U23世界盃棒球，韓國在預賽交手委內瑞拉，比賽中途因為委內瑞拉跑者的危險滑壘，雙方爆發板凳清空衝突，如今國際棒壘總會（WBSC）對雙方都祭出禁賽懲處。（圖／翻攝自WBSC官網）
▲U23世界盃棒球，韓國在預賽交手委內瑞拉，比賽中途因為委內瑞拉跑者的危險滑壘，雙方爆發板凳清空衝突，如今國際棒壘總會（WBSC）對雙方都祭出禁賽懲處。（圖／翻攝自WBSC官網）
U23世界盃棒球賽昨（9）日韓國交手委內瑞拉的比賽中，因為跑者Gilbert Medina的危險滑鏟動作，讓韓國選手金斗賢忍不住出拳攻擊，導致雙方爆發板凳清空衝突。今（10）日國際棒壘總會（WBSC）正式發出公告，分別對Gilbert Medina、金斗賢祭出4場、1場禁賽。

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跑者超危險滑鏟　韓國選手出拳回擊

預賽第4天賽事，韓國出戰委內瑞拉，6局結束，委內瑞拉取得6：4的領先，7局上再度獲得一、二壘有人的進攻機會，當下打者Moises Paiva執行推進短打，球落在三壘側靠前位置，韓國三壘手向前補防，撿起球傳向三壘。

此時，韓國游擊手金斗賢來到三壘補位，眼看就要將球接近手套完成封殺，但委內瑞拉跑者Gilbert Medina，直接刻意朝向他的右後腳滑去，讓金斗賢整個人失去平衡，跌坐在地，好險沒有造成嚴重傷勢。

金斗賢起身後，小動作向Gilbert Medina背部出拳，結果Gilbert Medina直接高舉起右手回擊，雙方爆發大規模的板凳清空衝突。相隔一日後，WBSC正式宣佈公告，做出危險滑壘的Gilbert Medina吞下4場禁賽，而出手回擊的金斗賢，也同樣收下1場禁賽。

▲U23世界盃棒球賽，韓國在預賽交手委內瑞拉，比賽7局上，委內瑞拉跑者Gilbert Jose刻意滑剷游擊手，引爆雙方板凳清空衝突。（圖／翻攝自社群平台 X）
▲U23世界盃棒球賽，韓國在預賽交手委內瑞拉，比賽7局上，委內瑞拉跑者Gilbert Medina刻意滑鏟游擊手，引爆雙方板凳清空衝突。（圖／翻攝自社群平台 X）


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