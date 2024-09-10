陳智菡控馬偕兒童醫院容積率暴增　吳崢驚：民眾黨真的瘋了！

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民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨立法院黨團主任陳智菡質疑，新竹馬偕兒童醫院容積率從250％暴增至450％，呼籲全國一起查圖利。對此，民進黨發言人吳崢今（10）日直言，民眾黨竟將「公立」的兒童醫院與「私人財團」的京華城混為一談，「民眾黨真的瘋了！」陳智菡指控，新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，整整一年沒有人查，京華城也是經過台北市都發局、都委會審議通過，一切合法合規，為何司法檢調雙標，碰到柯文哲就轉彎。對此，吳崢表示，陳智菡為了護航「示現菩薩」柯文哲，現在竟然開始攻擊新竹市立兒童醫院也是圖利，新竹兒童醫院的容積率變更，在2022年早已經過最高行政法院判決定讞，認定過程符合程序也符合公眾利益無違失。吳崢批評，民眾黨卻將「公立」的兒童醫院與「私人財團」的京華城混為一談，把竹竹苗兒童的健康權益當成政治攻擊的祭品，戰狼陳智菡的地獄行徑宛如惡鬼，非常可惡。吳崢說，新竹兒童醫院是竹竹苗首座兒童專責醫院，在新竹有兒童醫院之前，整個新竹地區沒有專責的兒童夜間急診，半夜小朋友要看病，還必須先上網查今天是哪一家醫院輪值，兒童醫院的興建，造福了多少大新竹地區的家長與孩童。吳崢提到，新竹兒童醫院的定位是「桃竹苗地區兒童醫療中心」，為了乘載大新竹地區的醫療量能，滿足急難重症的照護需求與達到醫學中心級醫院的水準，必須有足夠的規模與病床數，因而申請提高容積率，提高兒童健康照護的品質。吳崢指出，整個申請提高容積率的過程，經過最高行政法院判決定讞「於法並無違誤」，參酌了同等級醫院的土地使用強度、兒童急重症專科醫療及孕婦照護需求一條龍的婦幼醫療服務等，符合提升兒童醫療品質的「公益性」。吳崢重申，最高行政法院認證，提升兒童醫院的容積率是為了滿足新竹市民醫療需求的「公共利益」，民眾黨喜歡說「計利當計天下利」，「請問柯文哲在任內違法放送20%的容積獎勵給威京小沈，台北市民享受了什麼公共利益？民眾黨確定要為了在政治上幫阿北轉移焦點，不惜和新竹的家長與兒童作對？」吳崢直言，若真的要這樣搞，不要忘了，民眾黨在新竹市已經執政將近兩年，連新竹市政府在最高行政法院勝訴的代表人都還是高虹安，現在如果認為有問題，代理市長邱臣遠大可直接清查。吳崢感嘆，民眾黨的戰狼戰術越走越遠，不斷擴大戰場，上禮拜才為了「現在是怎樣」事件和第一線新聞工作者們開幹，現在陳智菡又要拿大新竹地區的兒童醫療來祭旗，「這到底是在救阿北還是在害阿北？」這操作他也真的看不懂了。