陳智菡打新竹兒醫護主　周軒嘆：砸了錢連猴子都沒請到

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民眾黨主席柯文哲因京華城容積率暴增840%，被認為圖利財團遭法官裁定收押禁見，民眾黨立院黨團主席陳智菡另闢戰場護主，稱新竹市前市長林智堅時期，新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，連內政部前次長花敬群也認為明顯圖利，對此林智堅聲明將採取法律行動。民進黨幕僚周軒則感嘆，外界說「出的起香蕉只請的起猴子」，但柯文哲會有今天，「是砸了錢連猴子都沒請到」，嘲諷陳智菡月薪超過20萬元。對於陳智菡為護主，搬出新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，而對於林智堅將提告，陳智菡稍早再度發文表示，認為有圖利的是花敬群不是她，更強調為何林智堅的新竹市都委會可以合法合規的通過放寬容積，柯文哲任內的台北市都委會卻被指稱違法？為何林智堅可以喊告戰清白，柯文哲卻變被告還遭羈押？「證明了台灣的司法濫權濫訴，雙標得可怕」。對此周軒說，陳智菡還不下車，硬要繼續打新竹兒醫，說為什麼新竹兒醫行政法院也判決沒有問題，既然行政處分是由行政法院判定，相關法令也是如此規定，為何到台北市就變成台北地方法院、台北地檢署判定，行政處分跟刑事處分本來就應該要分開。周軒表示，自己實在很不願意說，但陳智菡真的是法盲，解釋柯文哲現在被辦的是《貪污治罪條例》，是「刑事案件」，跟「行政處分」有什麼關係？質疑發言前有問過黃珊珊嗎？最後周軒說，大家常說「出的起香蕉只請的起猴子」，柯文哲會有今天，「是砸了錢連猴子都沒請到」，嘲諷陳智菡月薪超過20萬元。