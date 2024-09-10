江蕙封麥原因藏9年！首復出開唱「贏過周杰倫」　搶先登上大巨蛋

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▲江蕙（右）、周杰倫（左）交情深厚，雙方曾在演唱會上同台。（圖／杰威爾音樂提供）

▲江蕙2015年9月在最後一場「祝福」演唱會上，把麥克風放進珠寶盒封存。（圖／寬宏藝術提供）

▲江蕙當時的引退演唱會吸引數萬歌迷朝聖，原先只要舉辦16場，最後加開到25場。（圖／寬宏藝術提供）

▲江蕙在9月1日生日當天寫下復出聲明，今日才正式公開內容，曝光自己引退多年的真相。（圖／寬宏藝術提供）

台語天后江蕙引退9年宣布復出，消息震驚娛樂圈。江蕙今（10）日下午發出聲明信，向外界公開她2015年引退封麥的真正原因，江蕙說自己因為罹癌要接受治療才不得不休息。如今她順利康復，聲音恢復後決定樂觀復出，第一場表演將在10月5日站上台北大巨蛋，為國慶晚會開金嗓，比周杰倫更早登上大巨蛋舞台，讓歌迷都相當期待。江蕙宣布重返歌壇讓粉絲又驚又喜，她將在10月5日登上國慶晚會演出，復出後第一個舞台就是台北大巨蛋，高規格陣容讓粉絲相當期待。除了江蕙外，國慶晚會卡司據傳還包含黃妃、翁立友、小胖（林育羣）、紀曉君、高爾宣等人；雖然台北市長蔣萬安為保密未出面證實名單，但目前可以確定的是，二姐將比12月要在大巨蛋舉行演唱會的周杰倫，更早一步登上這巨型舞台。回顧江蕙引退經過，她在2015年1月透過記者會宣布退出歌壇的消息，接著一連舉辦25場告別演唱會，最後一場在高雄舉行；9月13日高雄演唱會上，江蕙將麥克風放進珠寶盒封存，象徵封麥，讓熱愛歌唱的她和現場歌迷全都哭成一片。隨後江蕙低調多年鮮少出席公開活動，但曾去看好友張清芳、周杰倫演唱會被拍。直到今年8月，江蕙才宣布參加國慶晚會，再度開金嗓演唱，讓粉絲又驚又喜。江蕙今日也透過信件跟大家分享自己引退的原因，江蕙說她當時罹患嚴重疾病，經過多次化療、開刀才脫離險境，嗓子一度因為生病關係沙啞發不出聲音，讓她深陷低潮。如今身體康復後選擇回歸歌壇，江蕙坦言：「我知道我的再出發，會有一些聲音，但經歷過下一秒不知是生、是死的生死關頭後，而疫情帶給全世界極大的震撼與遺憾，對看待事情就更加通透！那所謂的『聲音』，已不在乎、也不再重要了。」江蕙表示人生苦短，她想好好把握當下，重拾麥克風站上舞台，為喜愛她的歌迷而唱、也為自己而唱。