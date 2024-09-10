今日軍武／蔡英文曾稱讚！陸軍明年編2.4億買「紅隼」練習火箭彈

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▲2020年雙十國慶大典，參演憲兵快反連著戰鬥個裝、背紅隼火箭彈亮相。（圖／記者葉政勳2020.10.10）





陸軍已連續多年編列預算採購中科院研製的紅隼火箭彈，以逐步取代服役40多年的66火箭彈。根據國防部近期送到立法院的明（2025）年度預算書指出，陸軍將編列2.4億元預算，採購紅隼反裝甲、攻堅練習火箭彈，以滿足志願役、義務役反甲連官兵的射擊需求。國軍現役的66火箭彈仿製美軍M72拋棄式火箭彈，但66火箭彈在面對共軍裝甲車輛早已不敷使用，中科院因而研發紅隼火箭彈，全名為「紅隼近程反裝甲火箭彈」，2009年8月台北國際航太展中首度展出原型，2013年航太展展出完成版。紅隼火箭彈重約5公斤，可裝填反裝甲或攻堅型火箭彈。反裝甲型火箭彈穿透力約350至400公厘，穿甲能力為66火箭彈的兩倍、攻堅型可穿透200公厘水泥牆，但最大射程僅150公尺。紅隼火箭彈目前採用5倍光學瞄具，未來可額外搭配瞄準設備。紅隼反裝甲火箭採拋棄式發射管，配備摺疊握把、肩靠固定片及戰術軌道，可供拆卸式瞄準具及夜視儀使用。但由於紅隼火箭彈仍缺乏密閉空間發射能力，目前中科院正努力改善這項缺點。在陸軍採購之前，海軍陸戰隊與海巡署都已先行採購紅隼火箭彈。2022年6月2日，當時的總統蔡英文前往桃園下湖西營區視導海軍陸戰隊66旅，更親自將紅隼火箭彈發射器扛上肩，稱讚拿起來不會很重，還滿好操作。陸軍在去年編列4億台幣預算買5000具紅隼火箭彈發射筒暨彈藥，今年再度編列2年期、共計5億9620萬元的預算採購5962套同型裝備。在模擬器、火箭筒、練習彈陸續到位後，今年開始服役的1年期義務役士兵將可累積紅隼火箭彈射擊經驗。負責防衛首都中樞「博愛特區」重任的202指揮部快反連與裝步239營，已配發紅隼火箭彈，近年更多次演練以重型機車射擊紅隼火箭彈。2020年雙十國慶典禮上，憲兵指揮部快速反應連，駕駛重達366公斤的山葉「皇家之星」重機、肩背紅隼火箭彈，首度在府前國慶大典首度亮相，展現憲兵快反連平日精實訓練的成效。