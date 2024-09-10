最感興趣不是iPhone 16！他興奮觀望「1新品」　果粉認：值得期待

蘋果秋季發表會台灣時間10日凌晨1時登場，除了眾所矚目的iPhone 16系列，同時發布Apple Watch、AirPods等新品。就有一名網友熬夜追轉播，表示他只對耳機部分感到有興趣，尤其是AirPods 4首度引進主動式降噪功能，讓他興奮不已，貼文一出，不少人也秒點頭直呼：「我也很期待！」
該名網友今（10）日在PTT發文，表示自己目前手邊有一副AirPods Pro，但不喜歡侵入式耳機的感覺，因此觀看蘋果發表會轉播時，就只觀望AirPods 4及AirPods Max，尤其是前者，「AirPods 4降噪5990那顆，真的很感興趣」，但台灣還要等進貨，無法第一時間訂購，因此也好奇問大家：「有人跟我一樣只對AirPods 4降噪有興趣嗎？」
貼文一出，許多果粉也認同，「這次看完我也只對耳機有興趣」、「我也很期待，而且價格跟3代比真的不錯」、「新功能大躍進」、「討厭耳塞耳悶感，如果能有一點降噪功能確實不錯」、「對pro真的沒辦法，所以很期待這顆」。
🟡AirPods 4也有主動式降噪功能！首見引進開放式耳機
AirPods 4號稱為Apple歷來最佳的開放式耳機，不只音質方面大幅提升，配戴感受上也提供全新境界的貼合度與舒適度。此外，AirPods 4搭載H2晶片解鎖智慧音訊體驗，能達到語音隔離、Siri互動等功能，也在耳柄加入全新力度感測器，能控制播放、暫停媒體、靜音，以及停止通話。
而AirPods 4分為兩種機型，另一款將「主動式降噪」功能引進開放式耳機設計，先前都是AirPods Pro主打降噪功能，這次AirPods 4在升級版麥克風、H2晶片之力和先進的運算音訊加持下，能夠降低環境噪音，提供最自然的聆聽體驗，同時加入通透模式、適應性音訊及對話感知等功能。目前已知，AirPods 4台灣售價為4490元，AirPods 4具主動式降噪售價則為5990元。
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貼文一出，許多果粉也認同，「這次看完我也只對耳機有興趣」、「我也很期待，而且價格跟3代比真的不錯」、「新功能大躍進」、「討厭耳塞耳悶感，如果能有一點降噪功能確實不錯」、「對pro真的沒辦法，所以很期待這顆」。
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AirPods 4號稱為Apple歷來最佳的開放式耳機，不只音質方面大幅提升，配戴感受上也提供全新境界的貼合度與舒適度。此外，AirPods 4搭載H2晶片解鎖智慧音訊體驗，能達到語音隔離、Siri互動等功能，也在耳柄加入全新力度感測器，能控制播放、暫停媒體、靜音，以及停止通話。
而AirPods 4分為兩種機型，另一款將「主動式降噪」功能引進開放式耳機設計，先前都是AirPods Pro主打降噪功能，這次AirPods 4在升級版麥克風、H2晶片之力和先進的運算音訊加持下，能夠降低環境噪音，提供最自然的聆聽體驗，同時加入通透模式、適應性音訊及對話感知等功能。目前已知，AirPods 4台灣售價為4490元，AirPods 4具主動式降噪售價則為5990元。
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