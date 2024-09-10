江蕙肺栓塞、大出血！首度鬆口「復出原因」：不知未來是生是死

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▲江蕙封麥9年，今宣布復出。（圖／喜歡音樂YouTube）

江蕙今（10）日突發聲明，吐露9年前封麥是因為罹癌，而今也順便告訴歌迷她身體康復，也即將復出，提到這個決定一定會引來部分不滿的聲音，但她在化療過程中歷經生死關頭，看透人生，剩下的人生，她想做自己，為喜愛她的歌迷而唱，也為自己而唱。江蕙今日以長文聲明吐露這9年來她的身體狀況，原以為吃藥會好轉的病情，其實是癌症，多次面臨生死交關、肺栓塞、大出血，「就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞，無法開口說話。」多少個夜晚她都為了失去珍貴的聲音而難過。9年過去了，她感謝她的醫療團隊，讓她得以重生，現在的她可以快樂唱歌、健康生活，「我知道我的再出發，會有一些聲音，但經歷過下一秒不知是生、是死的生死關關頭後，而疫情帶給全世界極大的震撼與遺憾，對看待事情就更加通透！那所謂的『聲音』已不在乎、也不再重要了。」江蕙說，「人生苦短、好好把握當下做自己！重拾麥克風站上舞台，為喜愛我的歌迷而唱、也為自己而唱、對一路上的貴人，銘感五內，無以言表。」大家好我是江蕙！這封信是在9/1生日當天寫的，遲遲未寄出；生日當天收到許多朋友的祝福，心中著實百感交集！其實每年的生日，都想要跟大家分享堆積在心裡的心情。每天反覆思考，覺得是該說的時候了！曾經認為在我有生之年，可以一直與歌迷共度。九歲為了生活而走唱，長大後享受音樂帶給我的充實與快樂！直至2015年祝福演唱會的前夕，我身體發現極大的變化，不想影響團隊與大家的心情，也惟恐我的歌迷擔心，於是自行吃藥控制，所以演唱會取名為「祝福」，祝福大家也是祝福我自己。最初我天真的自以為是，以為休息就會好轉，沒想到身體狀況並不如預期。我開始有了不安與恐懼，不知如何面對，最終還是做了化驗檢查，唉⋯⋯真的存在“嚴重”的疾病。在病榻中的日子，醫院已成為我的第二個家！在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等，接連而來。就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話，在無數夜裡的輾轉，我為失去視為珍寶的嗓音而難過，也惟恐因為丹田受損，在徬徨無助之際，默默的向老天爺要了一個願望，如果有幸身體能恢復，那就是老天爺賜給我最好的祝福。事情發生了就只能面對，對抗病魔每一天都當成最後一天，也許是樂觀的心戰勝一切！在此要感謝我心中的活菩薩，也就是我的醫療團隊，他們是我最堅強的後盾，無時無刻給我加油打氣、帶給我超強正能量，用最開朗的心，勇敢面對病魔！讓我得以重生，可以快樂的唱歌、健康的生活。所以想跟正在與病魔對抗的朋友們分享正能量，樂觀或許不能戰勝病魔，但是積極勇敢正向的心情，能使得機會變成無限大！我是用生命唱歌的台灣查某人，自九歲開始，除了唱歌我什麼都不會！我知道我的再出發，會有一些聲音，但經歷過下一秒不知是生、是死的生死關頭後，而疫情帶給全世界極大的震撼與遺憾，對看待事情就更加通透！那所謂的『聲音』，已不在乎、也不再重要了。人生苦短、好好把握當下做自己！重拾麥克風站上舞台，為喜愛我的歌迷而唱、也為自己而唱、對一路上的貴人，銘感五內，無以言表。謝謝兩位溫暖的市長，邁邁市長，我沒有忘記我們的約定哦！還有蔣市長，您的歌聲不錯！特別要感謝我的藝人好友文章一句話「人生只有一次」，讓我有勇氣，起念化為動力再度出發，還有一直沒有忘記我的歌迷朋友們，期待之後的再相會。重新介紹我自己大家好，我是健康的江蕙！也是帶著樂觀正向歸來的江蕙！於2024.9.1