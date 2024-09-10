iPhone 15 Pro下架來這買！庫存機「大砍5110元」　錢不夠買這台

果粉期待已久的蘋果秋季發表會在今（10）日凌晨登場，一口氣帶來iPhone 16系列4款新機。隨著新機即將上市，蘋果官網也依照慣例，調降了部份前代機型價格，另將3款舊機iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 13下架停賣。目前只剩通訊行等通路有庫存機，其中iPohne 15 Pro跳水價高達5110元，入手Pro機型只要3萬出頭。
蘋果4款新機iPhone 16、iPhone 16Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max正式亮相，台灣同樣列在首賣地區，蘋果官網將在周五（9月13日）晚間8時開放預購，並在下周五（9月20日）全台發售。3大電信商、電商通路爭先開跑預購活動，紛紛在今（10）日就先提供消費者預約。
新機iPhone 16系列在硬體升級有感，除了全線支援AI功能，採用全新的A18系列晶片，且4款新機側邊都新增「相機控制鍵」，用起來就像操作相機的實體快門一樣，拍照更快速方便。
新機早買早享受，但此時入手舊機的消費者，多是預算考量為了撿便宜。蘋果官網在公佈新機的台灣價格後，立刻同步下架停賣「iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 13」3款舊機，這也代表蘋果不再生產，民眾想買只能從通訊行及第三方零售商店（如燦坤、STUDIO A、電商）尋找還沒銷完的庫存機，3款舊機在全球是賣掉1支少1支。
傑昇通信表示，由於全球手機市場仍處於疲軟階段，且消費者不斷緊縮支出，導致換機週期一再延長，因此蘋果官方寧可果斷維持iPhone 16系列定價，以挽救出貨量來推升營收。
對比蘋果官網已下架的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max來看，銷售一年的機型逐漸去化，再加上AI功能在前代舊機中，僅限支援iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max兩款，陸續去化下，各通路庫存水位見底，如果換機是以價格為考量的果粉，此時建議入手iPhone 15撿便宜較有感。
蘋果官網今（10）晨更新售價，iPhone 15全面調降4000元，iPhone 15 Plus則調降3000元，整體平均降幅約14%。至於被蘋果官網下架、無法再訂購的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，目前在通訊行價差至少都在3610元以上，調降區間最大的是iPohne 15 Pro 128GB，原先上市價格是3萬6900元，9月10日門市價已調降至3萬1790元，狠砍5110元。
此外，iPhone 15 128GB價差也達4910元，上市售價原是2萬9900元，蘋果官方降價加上門市空機價調降後是2萬4990元，單機降幅16%，如果預算實在有限、但又想成為果粉，此時入手iPhone 15相對親民。
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新機iPhone 16系列在硬體升級有感，除了全線支援AI功能，採用全新的A18系列晶片，且4款新機側邊都新增「相機控制鍵」，用起來就像操作相機的實體快門一樣，拍照更快速方便。
新機早買早享受，但此時入手舊機的消費者，多是預算考量為了撿便宜。蘋果官網在公佈新機的台灣價格後，立刻同步下架停賣「iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 13」3款舊機，這也代表蘋果不再生產，民眾想買只能從通訊行及第三方零售商店（如燦坤、STUDIO A、電商）尋找還沒銷完的庫存機，3款舊機在全球是賣掉1支少1支。
傑昇通信表示，由於全球手機市場仍處於疲軟階段，且消費者不斷緊縮支出，導致換機週期一再延長，因此蘋果官方寧可果斷維持iPhone 16系列定價，以挽救出貨量來推升營收。
對比蘋果官網已下架的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max來看，銷售一年的機型逐漸去化，再加上AI功能在前代舊機中，僅限支援iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max兩款，陸續去化下，各通路庫存水位見底，如果換機是以價格為考量的果粉，此時建議入手iPhone 15撿便宜較有感。
蘋果官網今（10）晨更新售價，iPhone 15全面調降4000元，iPhone 15 Plus則調降3000元，整體平均降幅約14%。至於被蘋果官網下架、無法再訂購的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，目前在通訊行價差至少都在3610元以上，調降區間最大的是iPohne 15 Pro 128GB，原先上市價格是3萬6900元，9月10日門市價已調降至3萬1790元，狠砍5110元。
此外，iPhone 15 128GB價差也達4910元，上市售價原是2萬9900元，蘋果官方降價加上門市空機價調降後是2萬4990元，單機降幅16%，如果預算實在有限、但又想成為果粉，此時入手iPhone 15相對親民。
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