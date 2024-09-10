Curry貢獻無法用言語表達！名評論員：勇士給他多少薪水都不為過

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▲NBA 2024-25賽季即將開打，金州勇士本季希望重新圍繞Stephen Curry打造一支足以爭奪總冠軍的陣容，美國媒體《Heavy.com》指出勇士隊目前仍在嘗試在市場上「找大魚」。圖為勇士一哥Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃2024-25例行賽開幕戰，預計將在台灣時間10月23日點燃戰火，而休賽季與陣中明星射手「K湯」Klay Thompson分道揚鑣的金州勇士，新賽季能夠繳出怎樣的表現，備受外界關注。而勇士不久前也與陣中一哥「咖哩小子」Stephen Curry達成續約共識，雙方簽下一份1年總價高達6260萬美元(約新台幣19.9億元)的延長合約，稍早美國知名籃球評論員Stephen Anthony Smith在節目《First Take》上，談到了Stephen Curry與勇士隊完成續約一事，他對此說到：「Curry是個偉大的球員，更重要的是，他作為模範球員、作為有史以來最偉大的射手，他所展現出的榜樣作用，實在是無法用言語來表達。」「所以我想說，Stephen Curry所賺到的任何薪水，都是他應得的，無論他得到多少，他的薪水都低於市場價值，順便說一下，我認為LeBron也是。」Stephen Anthony Smith如此說到。而Stephen Curry日前受訪時談到與勇士隊完成續約，他則表示：「我一直在說我的整個職業生涯都想為同支球隊效力，因此能夠解決（續約）問題，並完全關注於籃球和新賽季，對我來說是件好事。」