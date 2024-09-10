iPhone 16太值得買！果粉推爆「5大亮點」一次看：不漲價、神功能

不只iPhone 16！PS5 Pro也有望亮相　索尼「技術發表會」今晚登場

記者張志浩／綜合報導

▲PS5 Slim版本推出近一年後，傳聞已久的PS5加強版主機「PS5 Pro」有機會在近期亮相。（示意圖／記者周淑萍攝）
▲PS5 Slim版本推出近一年後，傳聞已久的PS5加強版主機「PS5 Pro」有機會在近期亮相。（示意圖／記者周淑萍攝）
蘋果剛在今（10）日凌晨透過秋季發表會公開iPhone 16、Apple Watch、AirPods 4等商品，令人興奮的是，不到24小時內，索尼（Sony）也將公開展示全新的PS5技術，預計在台灣時間今晚11點透過9分鐘影片一一介紹，主講者由PS5首席架構師 Mark Cerny 出馬，不禁讓人臆測，傳聞已久的PS5加強版主機「PS5 Pro」是否真的要亮相了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
索尼官方宣布，將於台灣、香港時間9月10日晚間11點，在PlayStation的官方 YouTube 頻道直播，由PS5主機首席架構師 Mark Cerny 主持的PlayStation 5技術演示，官方強調，這段9分鐘的技術演示，會把重點擺在PS5與遊戲技術的創新上，看來PS5 Pro真的要問世了。

2025是遊戲大作集結的一年，包括《GTA6》、《魔物獵人荒野》等，日前都宣布要在2025發售，這也讓PS5 Pro在近一年的討論熱度節節攀升，隨著國外爆料者不斷釋出消息，這款「PS5加強版主機」如同新iPhone發售前，從外型、配件、新增或移除功能、使用體驗變化等都被放大檢視。

綜合日前的各種網路傳聞和法國知名爆料者billbil-kun資訊，PS5 Pro被稱為「至今最強大的遊戲主機」，能搭載效能更強大的GPU及運作頻率提升的CPU，GPU 渲染效能提升約45%，並採更強大的光線追蹤技術，處理速度可提升3倍。

此外，日前PlayStation的30週年活動主視覺中，背景有出現PS5 Pro「4條橫條」的主機外型，加上今年9月下旬又適逢日本東京電玩展檔期，令各界猜測PS5 Pro應該會在2024年9月發表，如今索尼突襲宣布要公開技術演示，究竟PS5 Pro會不會出現、能對市場帶來怎樣的衝擊，值得大家拭目以待。

▲法國媒體Dealabs Magazine透過手繪，還原的PS5 Pro在發表後可能的主機外觀。（圖／Reddit）
▲法國媒體Dealabs Magazine透過手繪，還原的PS5 Pro在發表後可能的主機外觀。（圖／Reddit）
📌到有閑購新機，折扣現抵最給力！（點此連結）
快下載【NOWnews APP】獲取新戶優惠碼，「iPhone16」現折1200元。
iOS下載點此Android下載點此


不想輸iPhone 16！PlayStation慶30週年　活動主視覺驚見PS5 Pro

PS5 Pro爆料客親眼看到了！強化版「升級重點」曝光：噪音更小了

好市多賣「PS5主機+雙手把同捆組」被噴貴　玩咖興奮：新機要來了

PS5掌機來了！PlayStation Portal台灣9月開賣　售價、優缺點出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載