柯文哲不抗告理由說不通！游淑慧揭民眾黨2盤算：塑造他成殉道者

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城遭羈押禁見，他日前透過律師表示不再抗告，因為不想為難法院。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，不抗告完全說不通，她並分析有2原因，第一，怕被駁回，第二，民眾黨想要形塑柯文哲是「殉道者」。游淑慧在節目《POP撞新聞》表示，柯文哲律師團不抗告的理由，本身是說不通的，柯文哲的律師團明明說「裁定有很多問題」，卻又「怕為難法官」，難道律師團怕給3個法官帶來為難，就不怕為周日群眾運動維安的1200名員警帶來為難？游淑慧說，司法問題，就應該司法解決，柯文哲既然認定裁定有很多瑕疵，當然可以成為抗告理由，還可以藉由抗告對外公布、講清楚，檢調哪裡有瑕疵、證據不足，才有一個論述基礎，但是柯文哲明顯不相信法官裁定，怕抗告又被駁回。游淑慧猜測，現在民眾黨選擇放棄司法訴訟，訴諸政治與群眾手段，應該是認為柯文哲若繼續被關在土城看守所，民眾黨動員集結的能量才會越來越大。民眾黨的算盤是，萬一地院真的讓柯文哲交保，之前又嗆說不要交保，那不就是白抗告嗎？任何人的清白都可以爭取，但不能脅迫法官只有「無保請回」這條路能走。