綠議員提告加重誹謗！謝國樑反嗆：民進黨鼓吹罷免是不爭的事實

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民進黨基隆市議會黨團總召張之豪等10名議員，今（10）日到基隆地檢署控告基隆市長謝國樑，在反罷免文宣品扇子印「民進黨選輸想重選」涉及加重誹謗罪。對此，謝國樑稍早回嗆，民進黨市議員有收受連署書，也有出面鼓吹罷免，這是不爭的事實。基隆市議員今天前往基隆地檢署，按鈴告發謝國樑涉犯加重誹謗罪。張之豪說，如果民進黨有發起什麼活動，會欣然驕傲出來承認，但若是市民發起的公民運動，民進黨也不敢掠美。謝國樑之所以陷入政治危機，是因為市政缺失和建設牛步，民進黨團議員基於職責，要批評、監督和推動市政的進步。對此，謝國樑在市政會議會後記者會受訪表示，的確有某些民進黨市議員有收受連署書，也有出面鼓吹罷免，這是不爭的事實。謝國樑說，關於東岸商場案，感謝司法體系多次駁回主富公司（NET）的主張，基檢偵辦2年後，起訴大日公司負責人等人，也證明確有前市府官員在整起事件中有瑕疵，市府尊重司法，也會把市政工作做好，讓市民有感，是他一貫的主張。