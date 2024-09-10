微風週年慶9/12開跑！貴婦不手軟「已刷千萬訂單」　最熱賣品項曝

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▲微風集團策略長廖曉喬（左2）、常董岡一郎（左3）、西川正史總經理（左4）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲週年慶期間,微風積點禮遇會員於微風廣場指定區域單筆消費達指定門檻即可獲得相應的會員點數。（圖／微風集團提供）

▲全台第一間「鳥貴族」進駐中山商圈！新光三越南西店一館9月20日開幕。（圖／記者蕭涵云攝）

▲易遊網「環島之星夢想號X日月潭力麗溫德姆溫泉酒店雙人自由行」。（圖／官方提供）

鄰近年底各大百貨週年慶檔期開跑，微風廣場以及微風南京也將在9月12日至9月30日開跑週年慶，微風集團常董岡一郎表示，週年慶全台分店業績目標為58億元，相較去年成長約達5%，2024年預估業績可達345億元。而目前週年慶尚未開跑，已有多筆百萬、千萬訂單成交，主要熱賣品項以高級珠寶「項鍊、耳環」為主。微風集團常董岡一郎今（10）日受訪表示，去（2023）年微風集團總業績達到330億元，今（2024）年挑戰345億元目標，目前達成進度相當樂觀，將下來的週年慶檔期登場後，預計可以再挹注58億元營業額。微風集團指出，今（2024）年雖然海外旅遊潮熱度高，不過由於台灣微風引進許多獨家精品珠寶，像是微風廣場有全台僅此一家的「BUCCELLATI 」，以及 BVLGARI 、BOUCHERON 等皆推出微風週年慶經典限量款，因此多數客戶還是願意留在國內消費，再加上週年慶的高額回饋，微風集團創意行銷部協理王玉文透露，根據今（2024）年統計指出，微風百貨單日客單價達到100萬以上的訂單，六館合計約有800筆以上，30萬以上至100萬客單價的消費，一年內合計有270至280筆。尤其微風廣場以及微風南京，兩館以國際精品、高級珠寶業績佔比最高。微風廣場以及微風南京將在9月12日至9月30日開跑週年慶，消費者只需在活動期間於微風廣場、微風南京單日單筆消費滿6000 元，即有機會抽中價值50萬的長榮航空電子機票，購物越多、抽獎機會越多。並且週年慶期間，微風積點禮遇會員於微風廣場指定區域單筆消費達指定門檻即可獲得相應的會員點數。珠寶、手錶滿3萬元送1萬5000點（價值1500元)；國際精品滿 1萬元送1萬點（價值1000元），流行名品、飾品滿5000元送5000點（價值500元），香氛保養、女鞋滿3000元送3000點（價值300元）。首六日還有微風聯名卡加碼，只要在9月12日起至17日前，使用微風聯名卡於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點（價值100元）。Breeze Pay 也加碼只要憑微風積點禮遇會員資格並使用 Breeze Pay 微風錢包結帳，單筆消費6萬贈1萬2000 點，12萬贈 3萬6000 點。此外全館使用悠遊付消費，單筆消費滿1000 元還能再享最高 7%現金回饋，總回饋最高可達 23.3%此外，隨著秋意漸濃，慢活風潮悄然蔓延，新光三越秋冬流行服飾首波8折起優惠開跑！面對即將登場的下半年百貨年度盛事，新光三越全台各分店紛紛引進超過400家好吃、好逛又好買的新櫃／快閃店，首批新登場的品牌包括，首度落地的日本兩大美食品牌「日本福岡人氣時髦咖啡廳NO COFFEE（台北南西店，9月20日開幕）」以及「日本連鎖串燒居酒屋鳥貴族（台北南西店，9月20日開幕）。」還有百貨首發的韓星御用穿搭潮牌「小雛菊」Mardi Mercredi（台中中港店，9月19日開幕；台北南西店，9月25日開幕）、NAUTICA推出City Boy風格首度進駐百貨的WHITE SAIL系列專賣店（台北信義新天地A11，9月7日開幕）、以罌粟花與大膽用色聞名的芬蘭國民品牌Marimekko（台中中港店，9月7日開幕）、打造極致居家美學，義大利半世紀設計家具品牌MOROSO（台北信義新天地A9，9月19開幕日）等。並且即起至9月30日前，首次申辦新光三越橘卡會員即可獲得skm points 100點，同時消費達檻並升等成貴賓卡友將再加贈skm points 300點，最高可獲得skm points 400點；不僅如此，只要於即日起至9月15日期間，首次申辦會員且當日消費單筆消費滿2000元，還有機會抽中價值1.8萬「易遊網 環島之星夢想號X日月潭力麗溫德姆溫泉酒店雙人自由行」，一共三重的新會員專屬優惠，一次打包帶走。