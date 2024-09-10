江蕙罹癌前健康已亮紅燈！封麥後養生多年　友人大多不知情

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▲江蕙退休後曾在臉書PO出藥包照片。（圖／江蕙 臉書）

▲江蕙當年封麥時，就有許多人猜測是因為暈眩症。（圖／寬宏藝術提供，2015.09.13）

江蕙在2015年舉辦告別演唱會正式封麥，上月底她宣布將在國慶晚會上登台華麗回歸，然而復出一事竟被罵，認為她宣布退休又回歸讓人覺得受騙。江蕙在今（10）日發出親筆聲明揭開背後原因，表示當年突然發現罹癌，幾年來多次面臨生死交關，令外界心疼不已。事實上江蕙在公開這個消息前，外界就已經知道她長年飽受暈眩症所苦，退休後飲食更是清淡，身體出狀況似乎早已有跡可循。在宣布封麥前，就有媒體報導過她長年因內耳失衡患有眩暈症，只要壓力過大、天氣冷的時候就會發作，發作時連低頭都會暈，必須躺下才能緩解，嚴重時還會邊爬邊吐，還曾因為發病而爬出房間求救，擔心自己躺下後就起不來，她還在床邊安裝了緊急按鈕。由於暈眩症不是可以輕忽的小病，嚴重還可能會要人命，因此當時就有傳言江蕙引退是因為眩暈症讓她苦不堪言。就連引退後她因為家中強盜案要出庭前，都因為暈眩症發作未出席，還在臉書上PO出領了兩星期份藥的照片。江蕙退休後過著幾乎隱居生活，友人曾透露為了保持健康，她在飲食上加倍注重養生，不碰油膩、高膽固醇的食物，也持續保持運動好習慣。原以為是江蕙對自己嚴格，如今才知道二姐已經身體出問題多年，連周遭親友幾乎都不知情。看到她親自揭開當初因病選擇封麥，一路以來對抗病魔努力接受治療的事實，讓外界吃驚的同時也直呼心疼。