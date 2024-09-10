星宇航空X百年靈飛行錶台灣獨賣！K董張國煒：「幫機師都買一只」

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▲左起：星宇航空董事長張國煒、百年靈執行長喬治・科恩（Georges Kern）。（圖／百年靈提供）

▲百年靈Navitimer B01 Chronograph 43航空計時腕錶星宇航空特別版精鋼款與18K紅金款。（圖／百年靈提供）

▲百年靈Emergency II緊急求救腕錶星宇航空特別版。（圖／百年靈提供）

▲星宇航空X百年靈飛行錶超狂聯名，出動機師、空姐一同秀錶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲星宇航空K董張國煒中英文齊發，把全場逗笑。（圖／記者蕭涵云攝）

只開航4年的星宇航空超狂！聯名140週年的瑞士腕錶BREITLING百年靈，攜手打造航空系聯名精品腕錶，今（10）日由百年靈執行長喬治・科恩（Georges Kern）與星宇航空董事長張國煒親自揭幕，Navitimer與Emergency打造的3款特別版聯名腕錶，K董張國煒開玩笑稱「像被老爺爺帶著的小孫子，是對撞型的合作」，還霸氣喊話「想幫星宇機師都買一只」。被星宇航空董事長張國煒稱，今年迎來140週年，執行長喬治・科恩（Georges Kern）特地飛來台灣，與他口中的「超級巨星」同台發表合作。張國煒表示，只開航4年的星宇航空能與140年歷史的百年靈合作，直言對於飛行員來說，「時間」是非常重要的，張國煒認為腕錶肯定會越來越貴，。K董透露自己擁有5、6支錶，坦言這次合作最想收藏的是要價626,000元的「Emergency II STARLUX AIRLINES EDITION」，笑說要去跟百年靈要折扣。現場張國煒中英文齊發，把大家逗笑。會後再度被關心「唸英文不順」一事，自1952年初次亮相的百年靈Navitimer航空計時腕錶，以經典「環形飛行滑尺」功能與設計，見證民航歷史發展，成為這次與星宇航空合作首選。歷時三年合作討論、構思與研發，全新發表的Navitimer B01 Chronograph 43 STARLUX AIRLINES EDITION航空計時腕錶星宇航空特別版，於面盤設計融入星宇企業標準色、腕錶底蓋均鐫刻「STARLUX AIRLINES EDITION」字樣及專屬限量編號。18K紅金款建議售價633,000元，全台限量25只，限百年靈台北101專賣店販售；精鋼款式建議售價288,000元，全台發行140只，於品牌官方經銷錶店與台北101專賣店均有販售。而全台限量10只的Emergency II STARLUX AIRLINES EDITION緊急求救腕錶星宇航空特別版，是全球首款內建「微型緊急求救信號發射器」的腕錶，從1995年第一代誕生時，便是專為急難搜救所設計，能夠引導搜救人員鎖定求救位置的獨特功能，成為許多國際航空公司的標準設備之一。星宇航空聯名錶以第二代Emergency緊急求救腕錶為藍本，採用雙頻發射器並新增406兆赫頻率全球衛星搜救系統，安全性更高、訊號傳送更全面，並大幅降低發送錯誤訊號的次數。配備較一般石英機芯精準10倍的百年靈SuperQuartz溫度感應調節超級石英電子機芯，經瑞士官方天文台認證（C.O.S.C）；選用航空領域首選的鈦金屬製造，輕盈堅固，並具有防磁、耐腐蝕和防過敏等特質。搭載包含12/24小時模擬及數字顯示、計時精準度達1/100秒等琳瑯滿目的專業功能。黑色面盤外緣採用咖啡色，呼應星宇航空企業色；並於面盤9點鐘位置飾以星宇航空「S」標誌，是K董最想收藏的錶款，只在百年靈台北101專賣店限定販售，建議售價626,000元。