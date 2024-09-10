江蕙罹癌瞞9年！2好友都不知情　不捨嘆：心疼她生病的煎熬

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▲江蕙今天透露自己罹癌，曾一度無法說話唱歌。（圖／江蕙臉書）

▲文章心疼江蕙獨自對抗病魔，也力挺對方復出。（圖／翰森娛樂提供）

江蕙今（10）日稍早突然發表聲明，透露9年前封麥是因為罹癌，在開刀及反覆化療中，多次面臨生死交關、肺栓塞、大出血，醫院儼然成為她第二個家，不過她現在已經恢復健康，終於重生可以開唱，也很感謝老友文章鼓勵的話語，讓她有勇氣再出發。對此，文章透過經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，直到看到江蕙的信，才知道對方曾經生病如此嚴重，「很心疼她這段生病時間的煎熬，阿蕙真的辛苦了」；閨密方文琳也透露，自己是這1、2年才知情的。江蕙發出聲明信表示，9月1日生日當天收到很多朋友的祝福，心裡百感交集，「每天反覆思考，覺得是該說的時候了」，公開隱瞞9年的罹癌消息，表示自己一度因為患病感到不安，「病榻中的日子，醫院已成為我的第二個家！在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等，接連而來。就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話。」她當下十分徬徨無助，因此默默許願，若是身體能恢復就是老天爺賜給她最好的祝福。江蕙這段時間努力對抗病魔，在醫療團隊的照顧下，終於得以重生，也開心的唱歌，「人生苦短、好好把握當下做自己！重拾麥克風站上舞台，為喜愛我的歌迷而唱、也為自己而唱、對一路上的貴人，銘感五內，無以言表。」最後她也感謝台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁，以及好友文章的一句話「人生只有一次」，讓她有勇氣，起念化為動力再度出發，以及一直沒有忘記她的歌迷朋友們，期待之後的再相會。對此，文章透過經紀人向《NOWnews今日新聞》回應，先前都不知道江蕙的狀況，「剛剛看到阿蕙的信，才知道她曾經生病這麼嚴重，很心疼她這段生病時間的煎熬，阿蕙真的辛苦了。」也說健康的身體真的很重要，得知江蕙身體已經康復，可以再度在舞台上唱歌給歌迷聽，讓他很開心，到時候也會和所有歌迷一樣，守在電視機前面期待她精彩的演出，「人生只有一次，阿蕙祝福妳永遠健康平安快樂。」據《TVBS新聞網》報導，身為江蕙閨密的方文琳也說，看到江蕙獨自抗癌覺得相當心疼，且江蕙是在化療之後，才向她說明狀況，自己是這1、2年才知情的。事實上，先前江蕙尚未公布病情時，曾遭酸民攻擊，當時方文琳也是力挺閨密，希望江蕙不要想太多，很多人還是期待她復出開唱。