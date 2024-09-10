嚴懲市民廣場違規攤販　中市府強制執行查封商品

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府為遏止「市民廣場」長期違規攤販積欠罰鍰未繳納的不法行徑，（9）日辦理第二批次積欠罰鍰強制執行作業，經行政執行署會同市府單位向義務人說明及確認販賣物庫存情形後，當場查封泡泡槍、風箏、竹蜻蜓等玩具數組，並限期義務人於9月19日前至行政執行署繳清總計15萬餘元的積欠罰鍰，如逾期未繳清罰鍰，將依程序拍賣查封物品，還給市民優良的休憩空間。建設局長陳大田表示，位於西區的「市民廣場」是台中市的重要遊憩景點，假日常吸引大批人潮，許多市民會在草皮上野餐、聊天、散步運動。然而，隨著人流增加，也吸引多組不法攤商長期違規佔用草皮販賣玩具等商品，並以脫產方式拖欠大量罰鍰，企圖逃避執行風險，且仍持續到現場擺攤營業。陳大田指出，市府高度重視市民使用公共空間的權益，已依法向法務部行政執行署聲請強制執行，並由市府建設局、法制局、警察局等單位共同與行政執行署合作，分批至義務人住所執行，展現市府執行公權力的決心，全面守護市民權益。建設局表示，經過8月19日第一批次強制執行作業後，建設團隊當週假日巡查，已無非法攤販設攤情形，但隔週六晚間6時許，仍有林姓攤販進場占用草皮販賣玩具，且經查為累犯及積欠大量罰鍰情形，故由行政執行署將其列為此次強制執行優先對象。建設局進一步說，林姓義務人目前積欠15萬餘元未繳清，昨日由行政執行署率市府團隊前往義務人住所，向其說明欠繳情形，並經林姓義務人同意後，進入其家中確認玩具庫存情形，且當場查封泡泡槍、風箏、竹蜻蜓等玩具數組，行政執行署已當下通知林姓義務人限期9月19日前到署繳清積欠罰鍰，如未前往繳清罰鍰，將依程序拍賣昨日查封的物品。建設局呼籲，市府將持續與行政執行署合作，嚴格杜絕違法設攤及積欠罰鍰行為。未來，建設團隊也將持續進行不定期稽查，若發現攤商進駐，將優先勸導；對於不聽勸導者，將依「台中市公園及行道樹管理自治條例」處以1,200元至6,000元罰鍰；也請市民勿購買違法攤商的物品，「你不買，他不來」，共同杜絕違規攤販，守護市民廣場這片珍貴的公共環境。