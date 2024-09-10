陳智菡打新竹兒醫護主！綠委兩案比一比　酸「高薪能買斷良知？」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因京華城容積率暴增840%，被認為圖利財團遭法官裁定收押禁見，民眾黨立院黨團主席陳智菡另闢戰場護主，稱新竹市前市長林智堅時期，新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，連內政部前次長花敬群也認為明顯圖利，對此林智堅聲明將採取法律行動。民進黨立委王定宇4點說明兩案件不同之處，狠酸陳智菡「高薪就能買斷良知和判斷能力嗎？」王定宇表示，陳智菡攻擊新竹兒童醫院案，想要類比柯文哲的京華城案，蛋這兩案子的「4不同」，恰恰證明柯文哲的圖利財團。首先是柯文哲早就抹黑過林智堅為新竹建設的「新竹兒童醫院」，該案更是經過高等行政法院判決證明毫無違法。其次，並非容積率提高或是超過840%就是違法圖利，重點在於容積率提高必須「於法有據」。王定宇說明，柯文哲多給京華城案的「都更獎勵」容積率，因為京華城根本不符合「都更」，也不是「危老」，郝龍斌堅持不能給，行政法院判決不能給，柯文哲市府單位行文說不能給、都審委員發言紀錄說不能給，但是柯文哲、彭振聲給了，這是超過200億的違法圖利。王定宇說，京華城不是都更卻透過自創名目拿都更容獎，新竹兒醫是新竹市府認定重大公共建設，容積設定前還經過報告評估要符合國內同等級醫療服務水準。第三，京華城是自辦都計案，新竹兒醫是公辦都更案；第四，京華城是財團蓋大樓，利益跟容積都是財團的；新竹兒醫是BOT案，提升醫療量能，公益和容積是回歸給社會和政府的。最後王定宇說，民眾黨老是用扭曲的資訊和政治的話術想要騙小草，其實根本瞞不了社會一般大眾，更是過不了司法檢調這一關。