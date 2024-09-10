汪小菲為何多次開砲大S？Mandy護愛發聲：他一定忍很久了

汪小菲與大S離婚2年，卻多次在網路上開砲，今年5月汪小菲和Mandy（馬筱梅）再婚，Mandy在直播中透露，汪小菲是很能隱忍的人，一定是累積很久了，突然爆炸的行為才會嚇壞眾人。
汪小菲多次開砲大S 嫩妻幫解釋
汪小菲和大S即便已經離婚2年，但兩人多次因為家務事鬧上新聞版面，從燒床墊開始，到大S爆出汪小菲婚內出軌還家暴她更出手推妹妹小S，更說10年婚姻「2死1重傷」，汪小菲為反擊到警局舉報大S「濫用藥物」，行為讓許多網友看得一頭霧水。
今年，汪小菲和Mandy登記結婚，兩人時常一起現身直播間，Mandy日前提到，她和汪小菲都是巨蟹座，都是很會隱忍的人，「忍的時候大家都不會知道，身邊人都感受不出來，他就是那種忍到不能再忍，爆炸的時候人家都會說『為什麼這樣』。」一席話似乎在為了汪小菲之前的暴走行為做解釋。
汪小菲和Mandy結婚後，媽媽張蘭多次公開誇Mandy，把她當親女兒一樣看待，但過去她也曾誇獎過大S，被網友虧「蘭姐好演技」，汪小菲曾說Many很低調，也不怎麼經營社群平台，但最近Mandy開始直播帶貨，她解釋，「這是自願的，沒有人逼我。」並說選擇了另一半，就要好好的在一起，為了兩個人的未來努力，機靈的反應與口條，也難怪得張蘭喜愛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
汪小菲和大S即便已經離婚2年，但兩人多次因為家務事鬧上新聞版面，從燒床墊開始，到大S爆出汪小菲婚內出軌還家暴她更出手推妹妹小S，更說10年婚姻「2死1重傷」，汪小菲為反擊到警局舉報大S「濫用藥物」，行為讓許多網友看得一頭霧水。
今年，汪小菲和Mandy登記結婚，兩人時常一起現身直播間，Mandy日前提到，她和汪小菲都是巨蟹座，都是很會隱忍的人，「忍的時候大家都不會知道，身邊人都感受不出來，他就是那種忍到不能再忍，爆炸的時候人家都會說『為什麼這樣』。」一席話似乎在為了汪小菲之前的暴走行為做解釋。
汪小菲和Mandy結婚後，媽媽張蘭多次公開誇Mandy，把她當親女兒一樣看待，但過去她也曾誇獎過大S，被網友虧「蘭姐好演技」，汪小菲曾說Many很低調，也不怎麼經營社群平台，但最近Mandy開始直播帶貨，她解釋，「這是自願的，沒有人逼我。」並說選擇了另一半，就要好好的在一起，為了兩個人的未來努力，機靈的反應與口條，也難怪得張蘭喜愛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995