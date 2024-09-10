汪小菲為何多次開砲大S？Mandy護愛發聲：他一定忍很久了

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▲Mandy和汪小菲（右）時常一起直播。（圖／翻攝自小紅書）

汪小菲與大S離婚2年，卻多次在網路上開砲，今年5月汪小菲和Mandy（馬筱梅）再婚，Mandy在直播中透露，汪小菲是很能隱忍的人，一定是累積很久了，突然爆炸的行為才會嚇壞眾人。汪小菲和大S即便已經離婚2年，但兩人多次因為家務事鬧上新聞版面，從燒床墊開始，到大S爆出汪小菲婚內出軌還家暴她更出手推妹妹小S，更說10年婚姻「2死1重傷」，汪小菲為反擊到警局舉報大S「濫用藥物」，行為讓許多網友看得一頭霧水。今年，汪小菲和Mandy登記結婚，兩人時常一起現身直播間，Mandy日前提到，她和汪小菲都是巨蟹座，都是很會隱忍的人，「」一席話似乎在為了汪小菲之前的暴走行為做解釋。汪小菲和Mandy結婚後，媽媽張蘭多次公開誇Mandy，把她當親女兒一樣看待，但過去她也曾誇獎過大S，被網友虧「蘭姐好演技」，汪小菲曾說Many很低調，也不怎麼經營社群平台，但最近Mandy開始直播帶貨，她解釋，「這是自願的，沒有人逼我。」並說選擇了另一半，就要好好的在一起，為了兩個人的未來努力，機靈的反應與口條，也難怪得張蘭喜愛。