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台中百里香牛肉麵將熄燈！經營50年　二代：老老闆罹癌、需要休息

記者葉盛耀/綜合報導

▲位於台中市西區的「百里香牛肉麵」，在地經營近50年，近日傳出將只經營到年底，二代於臉書表示，因為年邁的父母一個罹癌，另一個脊椎都變形，因此決定在年底歇業。（圖／翻攝Google評論）
▲位於台中市西區的「百里香牛肉麵」，在地經營近50年，近日傳出將只經營到年底，二代於臉書表示，因為年邁的父母一個罹癌，另一個脊椎都變形，因此決定在年底歇業。（圖／翻攝Google評論）
位於台中市西區的「百里香牛肉麵」，在地經營近50年，近日在臉書粉專上公佈店面將停止營業的消息，店家的二代指出，因為創立麵店的父母已70多歲，一個罹癌，另一個脊椎都變形，因此決定在年底歇業，引來許多網友留言表示不捨：「好可惜！你們的牛肉麵真的很好吃。」、「真的是最偉大的爸爸媽媽，這些年，辛苦你們了。」、「從小吃到大的美味，是我心目中牛肉麵的第一名。」

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該臉書貼文提到，「『百里香』在一個道地的台中人來說是一個不陌生的名字，就算記不起名字，但說起牛肉大到好像不用錢的牛肉麵，大家都是點頭如搗蒜 。」人家可以賣到兩碗甚至三碗自家牛肉麵主打大份量，卻賣得很便宜，父親的開店至今，秉持的就是要讓客人吃飽一點，少賺一點沒關係，開店至今理念從未改變。

▲百里香牛肉麵的臉書粉專上，由二代貼出創店的父母年輕時的照片，必提及店面需要熄燈的理由。（圖／翻攝百里香牛肉麵臉書）
▲百里香牛肉麵的臉書粉專上，由二代貼出創店的父母年輕時的照片，必提及店面需要熄燈的理由。（圖／翻攝百里香牛肉麵臉書）
該文並提到，如今父母已70多歲，長年因工作積勞成疾，「一個做到有癌症，一個做到脊椎都變形了，還在那邊煮麵給大家吃。」不捨看到父母如此辛苦，因此二代希望父母好好休息，預計在年底歇業，強調天下無不散的筵席，歡迎饕客把握最後營業時間光臨。

「百里香牛肉麵」位在台中西區中美街上，在Google上有7百多個評論，總平均獲得4.2顆星不算低的分數，評論包含「湯頭不死鹹，麵條Q彈」、「牛肉大塊，燉得很爛」最多人提到的就是肉給得大方，麵量也很足，甚至也有不少人提到裡頭的白蘿蔔相當清甜好吃，也因此很受在地人歡迎。但如今將於年底熄燈，好滋味成為絕響。

▲「百里香牛肉麵」在Google上有7百多個評論，總平均獲得4.2顆星不算低的分數，被稱讚肉大塊、麵量多。（圖／翻攝Google評論）
▲「百里香牛肉麵」在Google上有7百多個評論，總平均獲得4.2顆星不算低的分數，被稱讚肉大塊、麵量多。（圖／翻攝Google評論）

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