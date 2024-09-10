水利署防災導入AI　提前發現淹水警示區作好事前防災

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台灣面臨氣候變遷，旱澇交替逐漸成為常態。經濟部水利署今（10）日舉辦2024台灣國際水週國際論壇。水利署長賴建信分享，水利署透過AI技術找出淹水風險警示區，讓當地民眾可以預先做好準備，減少洪水對於人身及財產損失。賴建信報告舉例，非洲納米比亞因破紀錄的乾旱進入緊急狀態，政府決定殺害動物來確保人類飲用水，而近期全世界都頻繁面對洪、旱災不斷，當極端氣候成為新常態，人類應該學習調適。他形容，面對氣候風險管理視同作戰，雖然未必能找出最佳解方，但一定要想辦法去發現系統中的弱點，藉此防範未然。像是台灣南部面臨強降雨所引發洪患，政府設置很多滯洪池，民眾也有設置防水閘門，確保自己生命及財產不受影響。其中，他也提到，水利署已經套入AI技術融入日常作業，像是透過氣象資料來預測降雨量，以及那些地區會是淹水風險警示區，如此就可以讓這些地區的民眾可以超前部屬，安裝防洪設施，避免淹水之苦。而這次台灣國際水週國際論壇，也請日本河川情報中心池內幸司理事長、國立台灣大學地理環境資源學系周素卿教授、聯合國教科文組織水環境教育學院Zoran Vojinovic教授等重量級講者發表演說。日本河川情報中心理事長池內幸司則以「建立韌性社會以因應氣候變遷加劇導致的水災害」為題，闡述日本因氣候變遷，未來洪水頻率預計將增加2到4倍。對此，日本政府致力於研發提供居民即時預警資訊，使民眾能夠在災害發生前準確及時撤離。此外，各流域利益相關者正在共同推動「全民參與提升流域災害韌性與永續」的工作，以因應逐年加劇的災害風險。