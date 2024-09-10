2024WTT澳門桌球冠軍賽／林昀儒直落三擊敗丹麥一哥晉級16強

林昀儒贏了！2024WTT澳門冠軍賽昨(9)日開打，繼鄭怡靜3:1擊敗簡彤娟、高承睿3:2險勝韓國安宰賢出線16強後，今（10)日「台灣桌球一哥」林昀儒也登場，對戰丹麥好手Jonathan Groth，三局都以11:8取勝，直落三橫掃丹麥一哥晉級16強，下一戰將對上瑞典好手Anton Kallberg。此次奧運冠軍賽是林昀儒在巴黎奧運後首站WTT賽事，因奧運後許多選手需要休整，包含桌球傳奇馬龍、奧運冠軍樊振東、韓國好手張禹珍、歐洲桌壇長青樹奧恰洛夫等人都退出本次賽事，很有機會爭取好的名次和積分。
林昀儒世界排名第九 台灣唯一男單前十好手
林昀儒目前世界排名第九，與巴西選手Hugo Calderano、法國選手Felix Lebrun、日本選手張本智和是世界排名前十當中唯四非中國隊的球員。巴黎奧運力扛男子單打、混合雙打、男子團體三項重任，但最終都在八強止步，無緣站上頒獎台。
此次奧運冠軍賽是林昀儒在巴黎奧運後首站WTT賽事，因奧運後許多選手需要休整，包含桌球傳奇馬龍、奧運冠軍樊振東、韓國好手張禹珍、歐洲桌壇長青樹奧恰洛夫等人都退出本次賽事，很有機會爭取好的名次和積分。
首戰林昀儒遭遇Jonathan Groth，兩人今年三月的仁川冠軍賽也曾在首輪交戰，當時林昀儒以11:7、11:7、11:9獲勝。此次交手林昀儒第一局把握局點順利以11:8拿下，第二局在3:4落後情況逆轉戰局，雖一路被扳到7:7平手，但最終仍以11:8取得第二局。第三局開局獲得領先，但對手叫暫停後被追至平手，局中一度陷入僵持，所幸最後以11:8贏下，終場就以直落三成績取得首勝。
林昀儒下一輪將遭遇在巴黎奧運同樣表現不俗的丹麥好手Anton Kallberg。
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林昀儒目前世界排名第九，與巴西選手Hugo Calderano、法國選手Felix Lebrun、日本選手張本智和是世界排名前十當中唯四非中國隊的球員。巴黎奧運力扛男子單打、混合雙打、男子團體三項重任，但最終都在八強止步，無緣站上頒獎台。
此次奧運冠軍賽是林昀儒在巴黎奧運後首站WTT賽事，因奧運後許多選手需要休整，包含桌球傳奇馬龍、奧運冠軍樊振東、韓國好手張禹珍、歐洲桌壇長青樹奧恰洛夫等人都退出本次賽事，很有機會爭取好的名次和積分。
首戰林昀儒遭遇Jonathan Groth，兩人今年三月的仁川冠軍賽也曾在首輪交戰，當時林昀儒以11:7、11:7、11:9獲勝。此次交手林昀儒第一局把握局點順利以11:8拿下，第二局在3:4落後情況逆轉戰局，雖一路被扳到7:7平手，但最終仍以11:8取得第二局。第三局開局獲得領先，但對手叫暫停後被追至平手，局中一度陷入僵持，所幸最後以11:8贏下，終場就以直落三成績取得首勝。
林昀儒下一輪將遭遇在巴黎奧運同樣表現不俗的丹麥好手Anton Kallberg。