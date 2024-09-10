2024WTT澳門桌球冠軍賽／林昀儒直落三擊敗丹麥一哥晉級16強

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣桌球一哥」林昀儒也登場，對戰丹麥好手Jonathan Groth，三局都以11:8取勝，直落三橫掃丹麥一哥晉級16強。（圖／官方提供）

林昀儒贏了！2024WTT澳門冠軍賽昨(9)日開打，繼鄭怡靜3:1擊敗簡彤娟、高承睿3:2險勝韓國安宰賢出線16強後林昀儒目前世界排名第九，與巴西選手Hugo Calderano、法國選手Felix Lebrun、日本選手張本智和是世界排名前十當中唯四非中國隊的球員。巴黎奧運力扛男子單打、混合雙打、男子團體三項重任，但最終都在八強止步，無緣站上頒獎台。首戰林昀儒遭遇Jonathan Groth，兩人今年三月的仁川冠軍賽也曾在首輪交戰，當時林昀儒以11:7、11:7、11:9獲勝。林昀儒下一輪將遭遇在巴黎奧運同樣表現不俗的丹麥好手Anton Kallberg。