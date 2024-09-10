加密貨幣詐騙猖獗！FBI警告「60歲以上易受騙」　去年損逾56億元

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美國聯邦調查局（FBI）週一（9）公布最新報告指出，去年美國民眾因為比特幣、以太幣和其他加密貨幣等金融詐騙而受害者，損失總計超過了56億美元，其中最多的就是投資詐騙，損失高達39.6億美元，詐騙集團經常利用交友軟體或社群媒體來說服受害者。美國聯邦調查局這份報告指出，2023年美國民眾因涉及加密貨幣的詐騙損失，比2022年的損失還要提升了45％，去年一共收到近7萬份投訴；對此，FBI網路犯罪投訴中心警告，包含詐騙在內的不法活動利用加密貨幣的情形比起過去還要更加普遍。FBI刑事調查處的助理處長諾德瓦（Michael Nordwall）指出，由於加密貨幣的去中心化性質、不可逆交易的速度以及在世界各地轉移價值的能力，使得加密貨幣成為犯罪分子青睞的載具，同時受害者想要追回被竊資產也相當困難。報告指出，在所有加密貨幣相關損失當中，與加密貨幣相關的投資詐騙佔了71%，另外假扮成政府機構或相關單位詐騙者也佔了10%。FBI提醒，詐騙分子經常通過交友軟體等網路工具，先與受害者花費上週，甚至數個月的時間建立信任關係，然後才建議投資加密貨幣，受害者往往會被說服使用詐騙集團偽造的網站或APP投資，為了增強說服力，部分受害者最一開始還能成功提取少量金額，直到投入更大筆資金後，才發現聯絡不上對方，掉入詐騙陷阱。FBI官員說，所有年齡層的美國人都有可能成為這類詐騙的目標，不過年齡超過60歲的美國民眾佔了受害者的最大比例，該群體的損失超過 16 億美元。