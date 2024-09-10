蘋果iPhone 16有望推動換機潮　「蘋概股ETF」00881先佈局卡位

我是廣告 請繼續往下閱讀

眾所期待的蘋果新機發表會台灣時間9/10凌晨登場，最新的iPhone 16系列導入Apple Intelligence功能，成為全場焦點。基金經理人認為，蘋果與Open AI合作推出的Apple Intelligence為蘋果的AI時代拉開序幕，也顯示AI發展從基礎設施朝向終端設備普及化發展，建議投資人可搶先佈局有「蘋概股」的ETF卡位。儘管上週美國公布的最新非農就業指數不如市場預期，重挫科技股，美股四大指數齊跌，連帶台股9日也躺平補跌。國泰台灣5G+（00881）經理人蘇鼎宇表示，AI產業基本面無虞，加上台灣半導體業實力堅強，而第3季本來就是台股淡季，預計第4季訂單將回流，尤其是蘋果舉辦最新產品發布會，將為股市提供上漲動能，可考慮分批加碼，靜待第4季股市高點重現。同時，蘇鼎宇提到，本次蘋果發布會後，有望帶動台系供應鏈在下半年季報中交出亮眼成績單，台積電負責最新A18系列晶片，蘋果是第一家大量採用第二代N3製程及後端先進封測的客戶，鴻海則是負責組裝，當蘋果訂單挹注後，屆時台積電與鴻海兩大權值股將是最大受益者，有望帶動台股走揚。蘇鼎宇表示，00881佈局新世代通訊科技、半導體、AI伺服器等核心關鍵技術，並加入流動性、獲利能力等條件、依據自由流通市值加權排序，層層篩選出30檔大型菁英成分股，共組「台灣科技國家隊」，兼具市值型與科技主題ETF的雙重特色。蘇鼎宇建議，投資人可以借道卡位蘋概股上漲行情，投組中除台積電、鴻海外，還有鏡頭零組件龍頭大立光，以及欣興、臻鼎及華通三家PCB大廠分別在8月時創下21個月、9個月、10個月營收新高，後市可期。