蛋黃酥不吃陳耀訓、不二坊！內行改買這間：乾淨衛生、9分高水準

中秋節將在下週二到來，一年一度的月餅大戰已經提前開打，其中蛋黃酥在今年討論度非常高，許多人都已經買來送給親朋好友，然而有網友就討論「如果撇開陳耀訓跟不二坊的蛋黃酥，有沒有哪一間蛋黃酥是還不錯的？」結果不少人都大推「台北犁記」，表示蛋黃酥水準超高，獨立包裝看起來乾淨又衛生。
網友在PTT貼文指出「中秋節到了要買幾盒蛋黃酥送給重要客戶，陳耀訓太貴而且也搶不到直接Pass，人在台北不二坊也要排到天荒地老，有沒有那種好買又好吃的蛋黃酥店家？實在太多家不知道怎麼挑，最好是那種有獨立包裝得更好。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「獨立包裝就是台北犁記啦！好吃又衛生」、「台北犁記有獨立包裝喔，現場排隊購買的話，應該也是要排40分鐘到一小時，還可以接受」、「慧上癮獨立包裝不錯，蛋黃酥很好吃」、「台北犁記日本人也很愛喔！而且也是獨立包裝，一顆大概60元左右，門市有賣6入裝、9入裝的，非常適合送人。」
台北犁記糕餅日本人都愛！百年老店蛋黃酥9分高評價
事實上，網友提到的這家台北犁記從1894年創立至今，已經有上百年的歷史，販售的糕點款式眾多，除了蛋黃酥非常有名之外，經典的鳳梨酥、綠豆椪都是店內的明星商品，曾經獲得外交部出席百年國慶酒會準備糕餅，讓國內外的嘉賓都能吃到最道地的台灣糕點，隨著時代更迭，台北犁記也不斷一代傳一代創新，在台灣糕餅業中佔有一席重要位置。
過去曾經有台灣人買台北犁記的鳳梨酥以及蛋黃酥給日本友人嚐鮮後，好吃到日本友人在推特發文，也有許多人吃過台北犁記蛋黃酥之後，表示因為內餡紅豆泥與日本許多甜點相似，深受日本的喜愛。從Google評價上來看，許多人都給予台北犁記的蛋黃酥有9分的高評價，直言會想回購。
台北犁記蛋黃酥開箱試吃！獨立包裝最讓人驚艷
而《NOWnews》記者今年中秋節收到友人贈送「台北犁記」酥皮紅豆蛋黃酥禮盒，也是第一次吃到這家名店的蛋黃酥，價格一顆大約落在65元，而且非常大顆。這次收到的是6入裝的包裝版，打開之後讓人驚豔的是，每一顆蛋黃酥都是獨立包裝，看起來乾淨又衛生，連外出都能夠輕鬆攜帶，實在非常的方便。
在口感上，台北犁記的蛋黃酥屬於「外皮酥脆」類型；內餡的紅豆泥完全不會死甜而且綿密，吃起來真的跟許多日本甜點有相似；蛋黃非常大一顆且扎實，而且還能吃出香氣，整體來說台北犁記的蛋黃酥個人可以給上9分以上的評價，而且屬於會回購的類型。根據友人轉述，當天是到門市現場購買，平日排隊大約30至40分鐘就能買到，因此如果中秋節前夕想買蛋黃酥的民眾，可以到台北犁記門市排隊購買！
🟡台北犁記糕餅店
📍地址：台北市中山區長安東路二段67號
📍明星商品：綠豆椪、蛋黃酥、鳳梨酥
📍營業時間：每日早上8點至晚上9點
📍電話：06-2506-2255
溫馨小提醒：根據官網目前公告，目前中秋節月餅預購訂單名額已經全滿，從即日起至9月16日歡迎民眾至門市選購，9月17日中秋節當天營業時間為早上8點至下午5點，要購買的人要抓對時間不要撲空囉！
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「獨立包裝就是台北犁記啦！好吃又衛生」、「台北犁記有獨立包裝喔，現場排隊購買的話，應該也是要排40分鐘到一小時，還可以接受」、「慧上癮獨立包裝不錯，蛋黃酥很好吃」、「台北犁記日本人也很愛喔！而且也是獨立包裝，一顆大概60元左右，門市有賣6入裝、9入裝的，非常適合送人。」
台北犁記糕餅日本人都愛！百年老店蛋黃酥9分高評價
事實上，網友提到的這家台北犁記從1894年創立至今，已經有上百年的歷史，販售的糕點款式眾多，除了蛋黃酥非常有名之外，經典的鳳梨酥、綠豆椪都是店內的明星商品，曾經獲得外交部出席百年國慶酒會準備糕餅，讓國內外的嘉賓都能吃到最道地的台灣糕點，隨著時代更迭，台北犁記也不斷一代傳一代創新，在台灣糕餅業中佔有一席重要位置。
過去曾經有台灣人買台北犁記的鳳梨酥以及蛋黃酥給日本友人嚐鮮後，好吃到日本友人在推特發文，也有許多人吃過台北犁記蛋黃酥之後，表示因為內餡紅豆泥與日本許多甜點相似，深受日本的喜愛。從Google評價上來看，許多人都給予台北犁記的蛋黃酥有9分的高評價，直言會想回購。
台北犁記蛋黃酥開箱試吃！獨立包裝最讓人驚艷
而《NOWnews》記者今年中秋節收到友人贈送「台北犁記」酥皮紅豆蛋黃酥禮盒，也是第一次吃到這家名店的蛋黃酥，價格一顆大約落在65元，而且非常大顆。這次收到的是6入裝的包裝版，打開之後讓人驚豔的是，每一顆蛋黃酥都是獨立包裝，看起來乾淨又衛生，連外出都能夠輕鬆攜帶，實在非常的方便。
在口感上，台北犁記的蛋黃酥屬於「外皮酥脆」類型；內餡的紅豆泥完全不會死甜而且綿密，吃起來真的跟許多日本甜點有相似；蛋黃非常大一顆且扎實，而且還能吃出香氣，整體來說台北犁記的蛋黃酥個人可以給上9分以上的評價，而且屬於會回購的類型。根據友人轉述，當天是到門市現場購買，平日排隊大約30至40分鐘就能買到，因此如果中秋節前夕想買蛋黃酥的民眾，可以到台北犁記門市排隊購買！
🟡台北犁記糕餅店
📍地址：台北市中山區長安東路二段67號
📍明星商品：綠豆椪、蛋黃酥、鳳梨酥
📍營業時間：每日早上8點至晚上9點
📍電話：06-2506-2255
溫馨小提醒：根據官網目前公告，目前中秋節月餅預購訂單名額已經全滿，從即日起至9月16日歡迎民眾至門市選購，9月17日中秋節當天營業時間為早上8點至下午5點，要購買的人要抓對時間不要撲空囉！