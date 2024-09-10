蛋黃酥不吃陳耀訓、不二坊！內行改買這間：乾淨衛生、9分高水準

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▲台北犁記的蛋黃酥被網友大推好吃，且蛋黃酥每顆獨立包裝，乾淨衛生又贏過許多品牌。（圖/記者張嘉哲攝）

▲台北犁記已經有上百年的歷史，除了厲害的蛋黃酥外，明星商品還有鳳梨酥、綠豆椪等，連日本人都愛吃！（圖/台北犁記Google評價）

▲台北犁記的酥皮紅豆蛋黃酥相當好吃，且每顆蛋黃酥都是獨立包裝，乾淨又衛生。（圖/記者張嘉哲攝）

▲台北犁記蛋黃酥內餡不死甜，蛋黃香氣十足且大顆又扎實，外皮則是屬於酥脆的口感，不少人吃過都會回購。（圖/台北犁記Google評論）

中秋節將在下週二到來，一年一度的月餅大戰已經提前開打，其中蛋黃酥在今年討論度非常高，許多人都已經買來送給親朋好友，然而有網友就討論「如果撇開陳耀訓跟不二坊的蛋黃酥，有沒有哪一間蛋黃酥是還不錯的？」網友在PTT貼文指出「中秋節到了要買幾盒蛋黃酥送給重要客戶，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「慧上癮獨立包裝不錯，蛋黃酥很好吃」、，販售的糕點款式眾多，，曾經獲得外交部出席百年國慶酒會準備糕餅，讓國內外的嘉賓都能吃到最道地的台灣糕點，隨著時代更迭，台北犁記也不斷一代傳一代創新，在台灣糕餅業中佔有一席重要位置。過去曾經有台灣人買台北犁記的鳳梨酥以及蛋黃酥給日本友人嚐鮮後，好吃到日本友人在推特發文，而《NOWnews》記者今年中秋節收到友人贈送「台北犁記」酥皮紅豆蛋黃酥禮盒，也是第一次吃到這家名店的蛋黃酥，這次收到的是6入裝的包裝版，在口感上，根據友人轉述，當天是到門市現場購買，，因此如果中秋節前夕想買蛋黃酥的民眾，可以到台北犁記門市排隊購買！📍地址：台北市中山區長安東路二段67號📍明星商品：綠豆椪、蛋黃酥、鳳梨酥📍營業時間：每日早上8點至晚上9點📍電話：06-2506-2255