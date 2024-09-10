光速下班！大谷翔平賽後僅11分鐘就回家　球迷：在公司老闆會不爽

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MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（10）日出戰芝加哥小熊隊，日籍球星大谷翔平此役跑出本季第47次盜壘，單場敲出雙安，但球隊以4：10落敗輸球。根據日本媒體《Sponichi Annex》報導，大谷翔平在比賽結束後僅11分鐘就回家，此事也引起了球迷在網路上的熱烈討論。大谷翔平今天4打數繳出2支安打和1次盜壘的好表現，不過道奇隊大敗輸球，根據《Sponichi Annex》報導，比賽結束僅11分鐘後，大谷翔平就已經收拾完畢，踏上回家的路程，結束一天的比賽行程。《Sponichi Annex》文中如此寫道：「比賽在當地時間晚上10:00左右結束時，比賽結束後僅11分鐘，他（大谷翔平）就離開了球場。」道奇隊這一場比賽投手群崩潰，被對手敲出16支安打、失掉10分，球隊終止2連勝。在網路上，不少球迷對於他連賽後都如此有效率，以及如此歸心似箭的原因感到好奇，其中一些有趣的留言：「我不知道這麼急著回家的主要目的是不是為了確保充足的睡眠。 當然，與妻子和狗狗共度時光也很重要」、「快速沖了個澡，換了衣服，就立即離開了體育場，這對大谷來說不是稀奇事，但11分鐘還是很快」、「若是如今的職場上，你在預定下班時間的11分鐘後離開辦公室時，你老闆就會露出不悅的表情」、「再不回家，要被大批球迷給堵在路上了」。