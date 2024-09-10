不是沙漠金！iPhone 16「這1色」被讚全場最美　粉紅撞色台灣小物

2024蘋果秋季發表會今（10）日台灣時間凌晨1時登場，眾所矚目的iPhone 16系列實機也跟著曝光。這次iPhone 16及iPhone 16 Plus共有4款顏色，分別為黑、白、粉紅、湖水綠、湛海藍，其中不少果粉認為湖水綠的顏色最為吸睛，粉紅色則意外撞色台灣辦桌會出現的粉色餐巾紙。
該名網友今日在PTT發文討論iPhone 16新色，表示看到實機照片，發現沙漠鈦金屬色沒有圖片來得深，「看起來的確像iPhone Xs的金色，還蠻漂亮的，但沒特別驚艷」，粉色也比圖片好看一些，藍色則是「最醜的藍」，只有綠色感覺起來頗為文青。
貼文一出，眾人全點頭認同，「16只有綠色還可以」、「綠色好看」、「我覺得綠色和藍色不錯看」、「看完對綠色最心動」、「綠色還是比較順眼」。
另外，也有另一名PTT網友發文，透露他看到iPhone 16粉色實機照之後，第一時間就想到台灣辦桌、喜宴會出現的粉紅色餐巾紙，「對不起，但這個配色真的好⋯」對此，不少人點出關鍵在於明度太低、彩度太高，給人不耐看的感受，還有網友覺得也撞色環保垃圾袋、紅龜粿等。
iPhone 16系列台灣預購日為9月13日晚間8時，開賣日為9月20日，iPhone 16及iPhone 16 Plus新色有黑、白、粉紅、湖水綠、湛海藍，除了相機規格為主鏡頭4800萬像素＋超廣角1200萬像素，並首次引入微距功能之外，另有靜音改為動作按鈕、支援AI等重點功能。iPhone 16價格為「128GB」29900元、「256GB」33400元、「512GB」40400元；iPhone 16 Plus價格為「128GB」32900元、「256GB」36400元、「512GB」43400元。
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另外，也有另一名PTT網友發文，透露他看到iPhone 16粉色實機照之後，第一時間就想到台灣辦桌、喜宴會出現的粉紅色餐巾紙，「對不起，但這個配色真的好⋯」對此，不少人點出關鍵在於明度太低、彩度太高，給人不耐看的感受，還有網友覺得也撞色環保垃圾袋、紅龜粿等。
iPhone 16系列台灣預購日為9月13日晚間8時，開賣日為9月20日，iPhone 16及iPhone 16 Plus新色有黑、白、粉紅、湖水綠、湛海藍，除了相機規格為主鏡頭4800萬像素＋超廣角1200萬像素，並首次引入微距功能之外，另有靜音改為動作按鈕、支援AI等重點功能。iPhone 16價格為「128GB」29900元、「256GB」33400元、「512GB」40400元；iPhone 16 Plus價格為「128GB」32900元、「256GB」36400元、「512GB」43400元。
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